Кремль: Путін і Зеленський домовилися про подальші контакти



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У Путіна стверджують, що розмова відбулася за ініціативою України

Під час бесіди було «дано позитивну оцінку звільненню та передачі утримуваних в Україні та в Росії осіб»

Між президентом України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним після обміну полоненими в суботу відбулася телефонна розмова, під час якої вони домовилися про подальші контакти.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Зазначається, що під час бесіди було «дано позитивну оцінку звільненню та передачі утримуваних в Україні та в Росії осіб».

«Акцентовано насамперед гуманітарний аспект цієї акції, яка має велике значення для нормалізації та оздоровлення двосторонніх відносин», - йдеться в повідомленні.

Також під час розмови обговорювався режим припинення вогню і послідовного розведення сил і засобів на лінії зіткнення та продовження переговорів у «нормандському форматі».

У Путіна стверджують, що розмова відбулася за ініціативою України і що «домовлено про подальші контакти».

Як відомо, у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.