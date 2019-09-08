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    Кремль: Путін і Зеленський домовилися про подальші контакти

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    <p>У Путіна стверджують, що розмова відбулася за ініціативою України</p> - Кремль: Путін і Зеленський домовилися про подальші контакти

    У Путіна стверджують, що розмова відбулася за ініціативою України

    Під час бесіди було «дано позитивну оцінку звільненню та передачі утримуваних в Україні та в Росії осіб»

    Між президентом України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним після обміну полоненими в суботу відбулася телефонна розмова, під час якої вони домовилися про подальші контакти.

    Про це повідомляє пресслужба Кремля.

    Зазначається, що під час бесіди було «дано позитивну оцінку звільненню та передачі утримуваних в Україні та в Росії осіб».

    «Акцентовано насамперед гуманітарний аспект цієї акції, яка має велике значення для нормалізації та оздоровлення двосторонніх відносин», - йдеться в повідомленні.

    Також під час розмови обговорювався режим припинення вогню і послідовного розведення сил і засобів на лінії зіткнення та продовження переговорів у «нормандському форматі».

    У Путіна стверджують, що розмова відбулася за ініціативою України і що «домовлено про подальші контакти».

    Як відомо, у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

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