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    Зеленський поговорив з Путіним після повернення бранців Кремля

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    Володимр Путін та Володимир Зеленський - Зеленський поговорив з Путіним після повернення бранців Кремля
    Володимр Путін та Володимир Зеленський

    Президенти «задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу»

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.

    Про це повідомляє у суботу ввечері повідомляє Офіс президента України.

    «Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що президенти двох країн також домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в «нормандському форматі».

    «Крім того, йшлося про подальші кроки у рамках Мінського процесу для врегулювання конфлікту на Донбасі», - резюмується у повідомленні.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

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