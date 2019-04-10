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    Кремль відреагував на борди Порошенка з Путіним

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    «Ми вибираємо Путіна, ну а українці – подивимося», - сказав представник Кремля

    У Кремлі спокійно поставилися до використання президентом Петром Порошенком у своїй передвиборчій агітації образу глави РФ Володимира Путіна. Так прокоментував плакати з портретами двох президентів, що з'явилися в Україні, прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

    «Ми вибираємо Путіна, ну а українці – подивимося», - сказав на це представник Кремля.

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    Раніше повідомлялося, що штаб Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється Путіну.

    Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах кандидата в президенти Петра Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів»..

    Як відомо, з 8 квітня в Україні дозволена передвиборна агітація кандидатів, які пройшли до другого туру виборів президента 21 квітня.

    У Комітеті виборців України заявили, що борди, на яких Петро Порошенко зображений поряд із Володимиром Путіним, не порушують закону. Мовляв, іноземцям заборонено брати участь в політичній агітації, однак тут йдеться лише про використання фото президента РФ, що, безперечно, не можна вважати прямою участю в передвиборчій рекламі.

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