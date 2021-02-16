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    Контррозвідка СБУ: на Одещині затримали командира розвідувально-диверсійної групи терористів «ЛНР»

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    Зловмисника було затримано після прибуття на підконтрольну українській владі територію - Контррозвідка СБУ: на Одещині затримали командира розвідувально-диверсійної групи терористів «ЛНР»
    Зловмисника було затримано після прибуття на підконтрольну українській владі територію
    фото: з відкритих джерел

    Заходи із викриття і затримання зловмисника проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури

    Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Одещині командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів НЗФ «ЛНР».

    За даними слідства, уродженець Луганщини у 2014 році брав участь у захопленні Управління СБУ в Луганській області та забезпечував його «охорону».

    Згодом продовжив терористичну діяльність та брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС у складі так званого «3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ» як командир розвідувально-диверсійної групи, повідомляє пресслужба СБУ.

    Зловмисника було затримано після прибуття на підконтрольну українській владі територію для виконання розвідувальних завдань щодо українських військових об’єктів.

    Наразі громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Заходи із викриття і затримання зловмисника проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

    Нагадаємо, нещодавно Співробітники СБУ викрили міжрегіональну мережу з шести інтернет-агітаторів, які закликали до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Один з них підбурював до фізичної розправи над правоохоронцями. Мережа координувалася з Росії.

    Теги: розвідка СБУ ЛНР Одещина слідство Луганская область
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