Україна до 2023 року відʼєднається від електромережі з Росією і Білоруссю – Кулеба
Глава МЗС каже, що Україна хоче «відрізатися» від російсько-білоруської мережі та зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує відʼєднатися від електромережі з Білоруссю і Росією до кінця 2023 року. Про це він заявив після перемовин з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«З радянських часів українська електромережа є частиною єдиної мережі, яка включає Білорусь і Росію. Але ми хочемо «відрізатися» від цієї мережі та зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетікання електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливими», – наголосив Кулеба.
Разом з тим він зазначив, що цей крок сприятиме енергетичній безпеці України, Європи загалом та Литви зокрема.
У свою чергу глава литовського відомства висловив занепокоєння через те, що білоруська електроенергія має доступ до українського ринку і що це може допомогти розвивати енергетику в Островці.
Президент Росії Володимир Путін на останній зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком наголошував на спільному проєкті – БелАЕС.
Напередодні Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 23 лютого було імпортовано 520 млн кВт годин на суму 830 млн грн.
Поставки російського струму здійснюються за демпінговими цінами, що дозволяє імпортерам витісняти з ринку українських виробників і постійно збільшувати свою долю. Імпорт призводить до різкого обвалу оптових цін і збитків генеруючих компаній. Минулого тижня (15-22 лютого) доля імпорту збільшилася 5%.
Минулий опалювальний сезон – з жовтня 2019 по березень 2020 року – Україна імпортувала понад 1 млрд кВт годин електроенергію, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку.
В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а генеруючі компанії змушені були вимикати енергоблоки і отримали рекордні збитки.
Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії. 15 лютого майже всі українські ТЕЦ звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт.