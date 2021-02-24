Україна до 2023 року відʼєднається від електромережі з Росією і Білоруссю – Кулеба

На початку 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Глава МЗС каже, що Україна хоче «відрізатися» від російсько-білоруської мережі та зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує відʼєднатися від електромережі з Білоруссю і Росією до кінця 2023 року. Про це він заявив після перемовин з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«З радянських часів українська електромережа є частиною єдиної мережі, яка включає Білорусь і Росію. Але ми хочемо «відрізатися» від цієї мережі та зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетікання електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливими», – наголосив Кулеба.

Разом з тим він зазначив, що цей крок сприятиме енергетичній безпеці України, Європи загалом та Литви зокрема.

У свою чергу глава литовського відомства висловив занепокоєння через те, що білоруська електроенергія має доступ до українського ринку і що це може допомогти розвивати енергетику в Островці.

Торік у листопаді у Білорусі відкрили першу атомну електростанцію. АЕС розташована поруч з містом Островець Гродненської області, за 40 кілометрів від столиці Литви Вільнюсу. Країни Балтії, а особливо Латвія і Литва, виступають проти цієї АЕС через близькість до їхніх кордонів та недовіри до стандартів та процесу зведення АЕС, у зв’язку з чим країни наражаються на серйозну ядерну небезпеку. МЗС Литви неодноразово направляло Білорусі ноту протесту із закликом зупинити запуск БелАЕС. Президент Росії Володимир Путін на останній зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком наголошував на спільному проєкті – БелАЕС.

Напередодні Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 23 лютого було імпортовано 520 млн кВт годин на суму 830 млн грн.

Поставки російського струму здійснюються за демпінговими цінами, що дозволяє імпортерам витісняти з ринку українських виробників і постійно збільшувати свою долю. Імпорт призводить до різкого обвалу оптових цін і збитків генеруючих компаній. Минулого тижня (15-22 лютого) доля імпорту збільшилася 5%.

Минулий опалювальний сезон – з жовтня 2019 по березень 2020 року – Україна імпортувала понад 1 млрд кВт годин електроенергію, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку.

В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а генеруючі компанії змушені були вимикати енергоблоки і отримали рекордні збитки.

Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії. 15 лютого майже всі українські ТЕЦ звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт.