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    У Microsoft заявили про докази причетності РФ до кібератаки на відомства США

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    У Microsoft заявили про докази причетності РФ до кібератаки на відомства США

    При атаці хакери використовували інструменти, схожі на ті, які використовує Росія

    Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що у компанії є докази причетності Росії до масової кібератаки на американські урядові системи. Кібератака сталася в грудні 2020 року.

    Про це він повідомив в програмі PBS NewsHour.

    При цьому глава компанії з кібербезпеки FireEye Кевін Мандіа розповів, що при атаці хакери використовували інструменти, схожі на ті, які використовує Росія.

    «Інструменти, що використовувалися при зломі не схожі на ті, що використовують Китай, КНДР або Іран«, - уточнив він.

    При цьому глава компанії, яка спеціалізується на кібербезпеці, Crowdstrike Джордж Курц повідомив, що у нього немає даних про причетність РФ до атаки.

    Нещодавно в СБУ заявили, що російські хакери залишаються головною загрозою в кіберпросторі України.

    Між іншим, спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

    Нагадаємо, Російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.

    Протягом декількох місяців зловмисники відстежували переписку співробітників відомства. Хакери, які, як вважається, працюють на Росію, відстежували внутрішній трафік електронної пошти, однак, за словами джерел, це може бути лише верхівкою айсберга.

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    Теги: Росія США Іран кібератака Китай Microsoft
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