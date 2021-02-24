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    У Харкові депутат від ОПЗЖ відмовився виступати українською та назвав Майдан «збройним переворотом» (відео)

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    У середу, 24 лютого, в Харкові проходить т<span class="heading">ретя сесія Харківської міської ради 8-го скликання</span> - У Харкові депутат від ОПЗЖ відмовився виступати українською та назвав Майдан «збройним переворотом» (відео)
    У середу, 24 лютого, в Харкові проходить третя сесія Харківської міської ради 8-го скликання
    Скріншот фото: TriolanLive

    Виступ проросійського депутата Лесика спровокував конфлікт у Харківській міській раді

    У Харкові депутат міської ради від партії «Опозиційна платформа – За життя» Андрій Лесик відмовився виступати українською мовою та заявив, що в Україні відбувся збройний державний переворот.

    Лесик на початку сесії скористався правом виступу, вийшов до трибуни та почав промову російською мовою. Деякі депутати та представники громадських організацій, які були в залі, висловили обурення та почали вимагати, щоби депутат, згідно до законодавства, виступав українською мовою. Лесик відмовився. Із зали було чути вигуки невдоволення. Однак виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов заспокоїв присутніх і дозволив представнику ОПЗЖ виступ продовжити.

    Під час виступу Лесик заявив, що «у країні кілька років тому відбувся збройний державний переворот». Після цих слів до трибуни підійшли низка депутатів і активістів та відштовхнули Лесика від трибуни. Громадяни почали скандувати «Чемодан – вокзал – Росія».

    Терехов позбавив Лесика слова та запропонував йому зайняти своє місце. «Ви не закінчите, тому що ви зараз провокуєте залу. Ми з вами домовлялися, що в сесійній залі не буде ніякої політики, ми з вами домовлялися витримувати домовленості. Лесик, сідайте на місце, ваш виступ закінчений», – сказав Терехов.

    У середу, 24 лютого, в Харкові проходить третя сесія Харківської міської ради 8-го скликання.

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    Теги: Харків Росія депутат переворот українська мова час
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