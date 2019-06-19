Криміналістка розповіла, як будуть встановлювати причину загибелі Тимчука



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Маляр уточнила, що експертизи можуть тривати від 2-х тижнів і до місяця

Експертизи, за якими можна встановити, чи вбили Тимчука, триватимуть від 2-х тижнів до місяця

Для того, щоб відповісти на питання про причину смерті, треба провести ряд експертиз – без них вибрати вірну версію загибелі неможливо. Про це сказала юрист-криміналіст Ганна Маляр.

«Скажімо, вхідний рановий канал дасть відповідь на дуже багато питань; кут, під яким потрапила куля; відстань , з якої був здійснений постріл. Потім експерти, маючи ці дані, встановлять, чи можливо це було зробити самотужки. Далі – треба буде провести ряд аналізів і зрозуміти, чи був опір, чи була боротьба; в якому стані знаходилась людина на момент загибелі – чи не було, скажімо, стресу; які стосунки були з дружиною, чи був ще хтось у квартирі на той момент», - сказала вона і додала, що лише після цього можна буде дати відповідь: чи це була необережність, чи умисел.

«З досвіду можу сказати, що бувають настільки незрозумілі, трагічні ситуації, коли здається, що логіка відсутня, але експертизи підтверджують, що відбулися саме нелогічні дії», - підкреслила вона.

Маляр уточнила, що експертизи можуть тривати від 2-х тижнів і до місяця.

Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі.

Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття рідним і близьким народного Тимчука.

У МВС не виключають, що Тимчука було вбито.

Джерело: 112 Україна