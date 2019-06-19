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    Криміналістка розповіла, як будуть встановлювати причину загибелі Тимчука

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    Маляр уточнила, що експертизи можуть тривати від 2-х тижнів і до місяця - Криміналістка розповіла, як будуть встановлювати причину загибелі Тимчука
    Маляр уточнила, що експертизи можуть тривати від 2-х тижнів і до місяця

    Експертизи, за якими можна встановити, чи вбили Тимчука, триватимуть від 2-х тижнів до місяця

    Для того, щоб відповісти на питання про причину смерті, треба провести ряд експертиз – без них вибрати вірну версію загибелі неможливо. Про це сказала юрист-криміналіст Ганна Маляр.

    «Скажімо, вхідний рановий канал дасть відповідь на дуже багато питань; кут, під яким потрапила куля; відстань , з якої  був здійснений постріл. Потім експерти, маючи ці дані, встановлять, чи можливо це було зробити самотужки. Далі – треба буде провести ряд аналізів і зрозуміти, чи був опір, чи була боротьба; в якому стані знаходилась людина на момент загибелі – чи не було, скажімо, стресу; які стосунки були з дружиною, чи був ще хтось у квартирі на той момент», - сказала вона і додала, що лише після цього можна буде дати відповідь: чи це була необережність, чи умисел.

    «З досвіду можу сказати, що бувають настільки незрозумілі, трагічні ситуації, коли здається, що логіка відсутня, але експертизи підтверджують, що відбулися саме нелогічні дії», - підкреслила вона.

    Маляр уточнила, що експертизи можуть тривати від 2-х тижнів і до місяця.

    Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі.

    Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання. 

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття рідним і близьким народного Тимчука.

    У МВС не виключають, що Тимчука було вбито.

    Джерело: 112 Україна

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