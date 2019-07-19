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    Кримський омбудсмен знову проситиме, щоб Бекірова відпустили під домашній арешт

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    <span>Політв'язень Едем Бекіров</span> - Кримський омбудсмен знову проситиме, щоб Бекірова відпустили під домашній арешт
    Політв'язень Едем Бекіров

    «Я Бекіровим тільки і займаюся, я зверталася з подібними клопотаннями, мене не почули слідчі органи», - зауважила кримський омбудсмен Людмила Лубіна

    Російська Уповноважена з прав людини в Криму Людмила Лубіна клопотатиме перед слідчими органами ФСБ про переведення кримськотатарського активіста Едема Бекірова з СІЗО Сімферополя під домашній арешт.

    Про це вона повідомила в коментарі Крим.Реалії.

    «Що стосується Бекірова, людина хвора, відчуває певні незручності, і мені нічого не варто, як правозахиснику і гуманній людині, ще раз повторити ці клопотання, звичайно, напишу (клопотання про переведення Бекірова під домашній арешт – ред.). Хоче захист – не проблема», – сказала Лубіна.

    Вона повідомила, що в курсі заяви російського омбудсмена Тетяни Москалькової про необхідність переведення Бекірова під домашній арешт.

    «Я запитала у слідчого ФСБ, у начальства, що вони думають про клопотання (мається на увазі заява Москалькової – ред.) уповноваженої. Вони сказали, що нічого не бачили, нічого не знають і поки не планують (переводити Бекірова на домашній арешт – ред.). Те, що висловила Тетяна Миколаївна – це її наміри, може, вона буде ще діяти, клопотатися», – зауважила Лубіна.

    Вона також стверджує, що раніше вже направляла клопотання про домашній арешт відносно Бекірова.

    «Я Бекіровим тільки і займаюся, я зверталася з подібними клопотаннями, мене не почули слідчі органи. Я все робитиму, тому що інвалід першої групи, він страждає при таких фізичних захворюваннях. Можливо, ще раз (відправивши клопотання – ред.), (слідчі органи – ред.) нас почують. Я вам чесно скажу, поки попередньо, але питання стосовно Бекірова вирішуватиметься. А в який бік і як – я не хочу бути голослівною», – заявила омбудсмен.

    Нагадаємо, раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що Бекірова переведено із СІЗО в лікарню.

    Напередодні стало відомо, що окупанти не дозволяють Бекірову побачень із рідними.

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