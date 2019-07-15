Кримськотатарського активіста Бекірова переведено із СІЗО в лікарню, - Москалькова



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Політв'язень Едем Бекіров

Російський омбудсмен додала, що на прохання Бекірова йому було замінено сусіда в тюремній камері і змінено режим лікування

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова переведено із СІЗО в лікарню. Про це журналістам у Києві сказала російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

«Сьогодні його переведено в лікарню», - сказала вона.

Також Москалькова повідомила, що на прохання Бекірова йому було замінено сусіда в тюремній камері і змінено режим лікування.

Як повідомлялось, Європейський Союз очікує від Росії негайного звільнення затриманого в Криму російською владою кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

10 липня дружина тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в окупованому Криму, повідомила, що у чоловіка запалення легенів.

Напередодні стало відомо, що окупанти не дозволяють Бекірову побачень із рідними.

Раніше повідомлялося, що російські активісти звернулися до міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової з тим, щоб Бекірову, який перебуває в СІЗО Сімферополя, надали необхідну медичну допомогу. Також активісти збирають підписи із закликом випустити Бекірова з СІЗО.

За словами рідних, стан здоров’я Бекірова надкритичний.