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    Кримськотатарського активіста Бекірова переведено із СІЗО в лікарню, - Москалькова

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    <span>Політв'язень Едем Бекіров</span> - Кримськотатарського активіста Бекірова переведено із СІЗО в лікарню, - Москалькова
    Політв'язень Едем Бекіров

    Російський омбудсмен додала, що на прохання Бекірова йому було замінено сусіда в тюремній камері і змінено режим лікування

    Кримськотатарського активіста Едема Бекірова переведено із СІЗО в лікарню. Про це журналістам у Києві сказала російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

    «Сьогодні його переведено в лікарню», - сказала вона.

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    Також Москалькова повідомила, що на прохання Бекірова йому було замінено сусіда в тюремній камері і змінено режим лікування.

    Як повідомлялось, Європейський Союз очікує від Росії негайного звільнення затриманого в Криму російською владою кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

    10 липня дружина тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в окупованому Криму, повідомила, що у чоловіка запалення легенів.

    Напередодні стало відомо, що окупанти не дозволяють Бекірову побачень із рідними.

    Раніше повідомлялося, що російські активісти звернулися до міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової з тим, щоб Бекірову, який перебуває в СІЗО Сімферополя, надали необхідну медичну допомогу. Також активісти збирають підписи із закликом випустити Бекірова з СІЗО.

    За словами рідних, стан здоров’я Бекірова надкритичний. 

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