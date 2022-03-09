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    У Криму паніка: працівники ФСБ продають квартири і вивозять сім'ї

    У Криму працівники ФСБ&nbsp; продають квартири і вивозять сім'ї - У Криму паніка: працівники ФСБ продають квартири і вивозять сім'ї
    У Криму працівники ФСБ  продають квартири і вивозять сім'ї
    фото ілюстраційне

    Окупанти екстрено вивезли з Криму сім'ї співробітників ФСБ

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в окупованому Криму різко стартував продаж квартир. Про це Арестович написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Ви знаєте, що у Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено вивезли з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія», - повідомив Арестович.

    Він зазначив, що російська армія йде в Україні за інерцією наказів і надто розтягнула сили величезною територією. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.

    «Російській армії в Україні – кінець... Ні почесна нічия чекає тут армію мерців, ні раунд по очках, а натуральна військова поразка. Ці ідіоти розтягнули сили, намагаючись захопити якнайбільше. В результаті – ні втримати, ні наступати», – написав він.

    Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови .

    Також ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів.

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    Теги: окупанти Польща ФСБ армія Олексій Арестович
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    У Криму паніка: працівники ФСБ продають квартири і вивозять сім'ї