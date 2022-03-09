У Криму паніка: працівники ФСБ продають квартири і вивозять сім'ї

Окупанти екстрено вивезли з Криму сім'ї співробітників ФСБ

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в окупованому Криму різко стартував продаж квартир. Про це Арестович написав на своїй сторінці в Facebook.

«Ви знаєте, що у Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено вивезли з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія», - повідомив Арестович.

Він зазначив, що російська армія йде в Україні за інерцією наказів і надто розтягнула сили величезною територією. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.

«Російській армії в Україні – кінець... Ні почесна нічия чекає тут армію мерців, ні раунд по очках, а натуральна військова поразка. Ці ідіоти розтягнули сили, намагаючись захопити якнайбільше. В результаті – ні втримати, ні наступати», – написав він.

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