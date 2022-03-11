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    Думки вголос

    Кінець російської імперії

    • Андрій Сенченко

      Лідер Всеукраїнського правозахисного руху «Сила права»

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    Першими &laquo;встали на лижі&raquo; найбільш обізнані &ndash; ФСБшники, прокурори та інша нечисть - Кінець російської імперії
    Першими «встали на лижі» найбільш обізнані – ФСБшники, прокурори та інша нечисть

    Сьогоднішня Росія вже не поділяється на білих та червоних

    Зведення з російсько-українського фронту, перелік військових злочинів Путіна, який щодня зростає, і список кандидатів на лаву підсудних у Гаазі постійно повертають до думки, що історія російської імперії завершується на наших очах.

    Хтось бачить у тому, що відбувається, падіння рубля і акцій, зникнення в росії бігмаків і мерседесів. А я, як кримчанин, бачу головний симптом кінця – втечу з Криму, що вже розпочалася.

    Причому, поки примітивні «понаїхи» ще вірять зомбоящикам, першими «встали на лижі» найбільш обізнані – ФСБшники, прокурори та інша нечисть. Самі поки що поворухнутися не можуть, але активно продають кримські квартири та відправляють родини на материк.

    Сьогодні у всіх ріелторів півострова аншлаг. Головний запит – швидко та тихо, без зайвої реклами, тобто за будь-які гроші.

    Днями в інтернеті з'явилася дуже промовиста карта квартир, виставлених у Криму на продаж. Пропозиція постійно зростає.

    Згадуються кадри з фільму «Біг», знятого за мотивами п'єси Михайла Булгакова, – вихід білої гвардії з Криму. Товкотня, п'яна стрілянина, коні, люди.

    Сьогоднішня Росія вже не поділяється на білих та червоних. Їхній триколор швидше символізує синьо-червоні пропиті морди істинно російського «офіцерства», а біла смуга, ну самі розумієте, може знадобитися при здачі в полон. Та й курча табака з претензією на великодержавного орла стало скоріше символом закуски під українську горілку.

    Одним словом, імперія – фсьо

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    Джерело: блог Андрія Сенченка

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    Теги: Крим Росія ФСБ путінський режим #stoprussia
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    Кінець російської імперії