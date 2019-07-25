Кримськотатарського підприємця випустили з московського СІЗО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кримськотатарський бізнесмен Алі Барієв

Алі Барієва більше року втримували в московському СІЗО «Лєфортово»

Кримськотатарського бізнесмена Алі Барієва, якого більше року втримували в московському СІЗО «Лєфортово», випустили на волю. Про це в Facebook повідомив адвокат Джеміль Тэмишев.

«Хочу поділитися гарною новиною - Алі Барієв на волі. Ще один етап нашого тяжкого шляху успішно завершений. Поки не пройдемо цей шлях до кінця, захист буде говорити тільки про здійсненні факти», - написав адвокат.

Нагадуємо, що Барієва і його бізнес-партнера, кримського мецената і активіста Ресуля Веліляєва, який до арешту володів підприємництвом «Кримплот», рік тому в Москві звинуватили в «Виробництві, збереженні, перевезенні, або збуту товарів і продукції, виконанні робот і надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки».

Як повідомлялось, учаснику НЗФ «Самооборона Криму» продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.