Криза поглиблюється: росіяни змушені пересаджуватися зі швидкісних потягів на звичайні електрички

«Російській залізниці» разом із «Газпромом», «Роснафтою» та десятками інших компаній втратили позиції: міжнародне рейтингове агентство S&P знизило їх кредитні рейтинги до C та CCC- з негативним прогнозом

Головний залізничний перевізник Росії перейшов на режим тотальної економії та зменшує витрати

Державна залізнична компанія Росії працює в режимі максимальної економії. Так, «Російські залізниці» відмовилися від більшості непрофільних видів діяльності, інформує видання ЦСТ.

Компанія зосередилися лише на перевезеннях. У «Російській залізниці» ситуацію коментують неохоче, але дії компанії говорять самі за себе. На початку березня компанія перейшла на 100%-у передоплату за вантажні перевезення та відмовилася від банківських гарантій.

Згодом «Російській залізниці» разом із «Газпромом», «Роснафтою» та десятками інших компаній втратили позиції: міжнародне рейтингове агентство S&P знизило їх кредитні рейтинги до C та CCC- з негативним прогнозом.

Окрім цього через західні санкції залізниця країни-агресора змушена була скоротити кількість пасажирських поїздів на лініях. У деяких напрямках швидкісні поїзди заміняють на нижчі за класом електрички.