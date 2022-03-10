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    Криза поглиблюється: росіяни змушені пересаджуватися зі швидкісних потягів на звичайні електрички

    &laquo;Російській залізниці&raquo; разом із &laquo;Газпромом&raquo;, &laquo;Роснафтою&raquo; та десятками інших компаній втратили позиції: міжнародне рейтингове агентство S&amp;P знизило їх кредитні рейтинги до C та CCC- з негативним прогнозом - Криза поглиблюється: росіяни змушені пересаджуватися зі швидкісних потягів на звичайні електрички
    «Російській залізниці» разом із «Газпромом», «Роснафтою» та десятками інших компаній втратили позиції: міжнародне рейтингове агентство S&P знизило їх кредитні рейтинги до C та CCC- з негативним прогнозом

    Головний залізничний перевізник Росії перейшов на режим тотальної економії та зменшує витрати

    Державна залізнична компанія Росії працює в режимі максимальної економії. Так, «Російські залізниці» відмовилися від більшості непрофільних видів діяльності, інформує видання ЦСТ.

    Компанія зосередилися лише на перевезеннях. У «Російській залізниці» ситуацію коментують неохоче, але дії компанії говорять самі за себе. На початку березня компанія перейшла на 100%-у передоплату за вантажні перевезення та відмовилася від банківських гарантій.

    Згодом «Російській залізниці» разом із «Газпромом», «Роснафтою» та десятками інших компаній втратили позиції: міжнародне рейтингове агентство S&P знизило їх кредитні рейтинги до C та CCC- з негативним прогнозом.

    Окрім цього через західні санкції залізниця країни-агресора змушена була скоротити кількість пасажирських поїздів на лініях. У деяких напрямках швидкісні поїзди заміняють на нижчі за класом електрички.

    Теги: Росія санкції залізниця перевезення
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    Криза поглиблюється: росіяни змушені пересаджуватися зі швидкісних потягів на звичайні електрички