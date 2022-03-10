Hugo Boss, який співпрацював навіть з Гітлером, йде з Росії

В Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

З 9 березня компанія закрила всі свої магазини на території держави-агресорки

Німецький виробник одягу та аксесуарів Hugo Boss AG з 9 березня тимчасово закрив свої магазини в Росії, призупинив усі роздрібні операції та онлайн-продажі. Про повідомляє російське агентство «Інтерфакс».

На РФ та Україну припало близько 3% продажів за 2021 рік.

Компанія також повідомила, що надасть фінансову та операційну підтримку співробітникам та залишатиметься у тісному контакті зі своїми бізнес-партнерами.

На російському сайті компанії зазначено, що «доставка замовлень до Росії тимчасово не здійснюється».

За даними аналітичної системи «СПАРК-Інтерфакс», виторг ТОВ «Хьюго Босс Рус» у 2020 році становив 4,4 млрд рублів, чистий прибуток –120 млн рублів.

Додамо, що у 2011 році німецький Будинок моди Hugo Boss вибачився за погане поводження з тими, кого змушували в роки Другої світової війни працювати на їхній фабриці, що випускала військову форму для нацистів.

Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією. Російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки.