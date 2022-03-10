Японські промислові гіганти масово припиняють працювати в РФ

Panasonic Corp., яка виробляє телевізори та іншу електроніку, припинила постачання продукції з-за меж Росії своєму дистриб'ютору в Москві

Кожна японська компанія назвала причиною призупинення бізнесу в РФ хаотичні логістичні мережі, однак насправді це іміджево-ціннісне питання

Японські виробники призупиняють поставки в Росію і припиняють виробництво, пише The Japan News.

Так, Panasonic Corp., яка виробляє телевізори та іншу електроніку, припинила постачання продукції з-за меж Росії своєму дистриб'ютору в Москві. «Причина – економічні та логістичні труднощі», – прокоментував представник Panasonic.

Провідний виробник будівельної техніки Komatsu Ltd. вирішив призупинити поставки гірничодобувного обладнання та комплектуючих до Росії. Компанія може припинити виробництво гідравлічних екскаваторів і самоскидів на своїх виробничих потужностях.

Hitachi Construction Machinery Co. припиняють експорт гідравлічних екскаваторів до Росії. Компанія також планує припинити місцеве виробництво вже у середині квітня.

Виробник мобільних кранів Tadano Ltd. призупинив поставки в Росію та Білорусь через побоювання, що фінансові санкції можуть перешкодити платежам.

Yamaha Motor Co., яка продає мотоцикли та підвісні мотори в Росії, також призупинила експорт з Японії та інших країн до Росії.

Кожна компанія назвала причиною призупинення бізнесу хаотичні логістичні мережі. Однак насправді це іміджево-ціннісне питання, і істина причина – вторгнення РФ в Україну.

«Надзвичайно важко вирішити, чи продовжувати нашу діяльність у Росії», – сказав топ-менеджер одного з найбільших японських виробників.

Згідно зі статистикою торгівлі Мінфіну Японії, японський експорт до Росії в 2021 році склав 862,3 мільярда ієн ($7,5 млн), що становить близько 1% від загального експорту. Автомобілі становили близько 40% від загальної суми, або ¥357,4 мільярда, а транспортні засоби та техніка – понад 70%.

Компанія Nissan Motor заявила, що незабаром зупинить виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі, а також припинила експорт автомобілів до Росії.

Раніше Toyota Motor Corp. і Mitsubishi Motors Corp. вирішили призупинити місцеве виробництво та експорт до Росії.