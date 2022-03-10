Понад 300 росіян хочуть позбутися громадянства РФ
Усі заяви росіян до Міграційної служби будуть задоволені після відповідної перевірки
Від початку війни Державна міграційна служба України отримала сотні заявок про вихід із громадянства РФ від росіян, які мешкають в Україні. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
«Говорив із головою Міграційної служби України Наталією Науменко. З 24 лютого Міграційна служба отримала понад 300 заяв від росіян, які проживають в Україні і які хочуть вийти з громадянства РФ. Усі такі заяви після відповідної перевірки будуть задоволені», – написав він.
Геращенко також вважає, що Україна має давати притулок та громадянство усім росіянам, які публічно засудили фашистський режим Путіна та захотіли жити, захищати і допомагати Україні.
До слова, також Геращенко розповів журналістам, що Путін знищив в Україні свою п’яту колону. «Путін знищив в Україні свою п’яту колону. В Україні немає проросійських політиків. Зокрема, Добкін записався у територіальну оборону Харкова, Шуфрич проголосував за конфіскацію російського майна, Мураєв просто зник», – наголосив Геращенко.
Тим часом Генштаб 10 березня повідомив, що Сили оборони України зупинили ворога на всіх напрямках.
- «Нас у РФ вважають мертвими». Полонені російські розвідники хочуть залишитися в Україні
- Європа вимикає телеканали російської пропаганди (список)
- Ексдружина Тимощука: Толік, наших дітей вбивають люди, яким ти зараз лижеш д*пу
- Кремль визнав зумисне бомбардування пологового у Маріуполі
- «Якби ракета влучила у дитячу лікарню в Німеччині, що було б тоді?» Інтерв’ю президента Зеленського газеті Bild