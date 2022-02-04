Ксенія Собчак пояснила, чому примирення між українцями та росіянами неможливе (відео)

«На жаль, дуже багато «наламано дров»

Російська журналістка, політикиня та громадська діячка Ксенія Собчак вважає, що наразі примирення між Україною та Росією неможливе, а конфронтація двох держав триватиме упродовж десятиліть. Таку думку вона висловила під час прямого включення в етері політичного токшоу «Право на владу».

Висловлювання політичної діячки дозволяють припустити, що вона покладає відповідальність за поточний стан стосунків України та Росії на обидві сторони.

«Із приводу врегулювання, ви розумієте, на жаль, дуже багато «дров наламали» вже. Вже є жертви – з вашого боку, з нашого, зруйновані родини, розділені родини», – пояснила свою думку Собчак.

Журналістка додала, що вважає «те, що відбулося між нашими братніми народами» величезною політичною трагедією та навіть катастрофою.

Собчак дотримується думки, що політична воля, яка необхідна для примирення України та РФ, відсутня з обох боків. До того ж, на думку журналістки, каменем спотикання у стосунках України та Росії ще довго залишатиметься питання Криму.

«Ані Путін, ані будь-який інший президент (Росії – «Главком») відмовитися від Криму не зможе тому, що це, назвемо його «приєднання», підтримує велика кількість росіян, і відмова від цього вважатиметься вкрай непопулярною мірою таким, скажімо, політичним самогубством для будь-якого президента», – вважає Ксенія Собчак.

Варто зазначити, що Ксенія Собчак є донькою нині покійного колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, в оточенні якого у 90-х роках минулого століття перебував чинний президент РФ Володимир Путін.

Також варто нагадати, що у 2018 році Ксенія Собчак балотувалася у президенти РФ, декларуючи помірковано ліберальні опозиційні політичні погляди. Низка представників російської опозиції тоді звинуватила її у роботі в інтересах чинної влади РФ і намаганні «розщепити» опозиційний електорат.

Раніше Ксенія Собчак відвідувала окупований Крим із порушенням українського законодавства – оминувши український митний контроль. Цю інформацію вона також підтвердила в етері «Права на владу» від 3 лютого 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак потрапила у ДТП зі смертельними наслідками в Сочі.

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