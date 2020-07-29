У Білорусі затримали колишнього політтехнолога Собчак і Обами
Шклярову вдалося мобілізувати протестний електорат навколо Сергія Тихановського
У Білорусі заарештували політтехнолога Віталія Шклярова, який працює у США.
Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеве телебачення.
О 18:00 на телеграм-каналі Шклярова з’явилося коротке повідомлення: «Арештований».
За інформацією білоруських телевізійників, Шклярову вдалося мобілізувати протестний електорат навколо Сергія Тихановського. Сам Шкляров у червні в інтерв’ю «Радіо Свобода» заперечив, що є політтехнологом Тихановського.
Також Шкляров, який є уроженцем Гомеля, консультував адміністратора груп у різних соціальних мережах, об'єднаних загальною назвою Країна для життя, повідомляють білоруські ЗМІ з посиланням на дані спецслужб.
Білорус Віталій Шкляров раніше працював у виборчих кампаніях експрезидента США Барака Обами, сенатора Берні Сандерса, грузинської опозиції та російської телеведучої Ксенії Собчак.
Нагадаємо, що сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією. Лукашенко вже доручив Міністерству закордонних справ викликати послів Росії та України через затримання під Мінськом десятків бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера», частина з яких воювала на Донбасі. Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер». За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів. До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми. Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів. Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».
Нагадаємо, що сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.
Лукашенко вже доручив Міністерству закордонних справ викликати послів Росії та України через затримання під Мінськом десятків бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера», частина з яких воювала на Донбасі.
Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».
За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.
До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.
Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.
Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».