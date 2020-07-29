У Білорусі затримали колишнього політтехнолога Собчак і Обами



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У Білорусі заарештували політтехнолога Віталія Шклярова

Шклярову вдалося мобілізувати протестний електорат навколо Сергія Тихановського

У Білорусі заарештували політтехнолога Віталія Шклярова, який працює у США.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеве телебачення.

О 18:00 на телеграм-каналі Шклярова з’явилося коротке повідомлення: «Арештований».

За інформацією білоруських телевізійників, Шклярову вдалося мобілізувати протестний електорат навколо Сергія Тихановського. Сам Шкляров у червні в інтерв’ю «Радіо Свобода» заперечив, що є політтехнологом Тихановського.

Також Шкляров, який є уроженцем Гомеля, консультував адміністратора груп у різних соціальних мережах, об'єднаних загальною назвою Країна для життя, повідомляють білоруські ЗМІ з посиланням на дані спецслужб.

Білорус Віталій Шкляров раніше працював у виборчих кампаніях експрезидента США Барака Обами, сенатора Берні Сандерса, грузинської опозиції та російської телеведучої Ксенії Собчак.