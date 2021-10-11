Струс мозку і забої: Ксенія Собчак розповіла, як потрапила в смертельну ДТП

Собчак «в жаху і шоці від того, що загинули люди»

Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак прокоментувала смертельне ДТП зі своєю участю. Нагадаємо, автомобіль, в якому вона їхала, потрапив у ДТП під Сочі. В результаті аварії загинули дві людини.

На своїй сторінці в Instagram Собчак заявила, що вона отримала численні травми і струс мозку, додавши, що знаходиться «в жаху і шоці від того, що загинули люди».

«Цей пост пишу особисто я. Зараз я вдома, тільки оклигала, у мене струс мозку і численні травми. Я в жаху і шоці від того, що загинули люди, будемо зв'язуватися з рідними. Я нікуди не лечу і не їду», – написала вона.

Собчак також розкрила подробиці аварії:

«По аварії. Я була в машині. Машина не моя, як і водій. Я не підганяла водія, звичайно ж. Ніхто з нас не підганяв. Під час поїздки я спілкувалася по роботі в зумі і є запис того, як я це роблю. Це було конкретне особисте рішення водія, це правда. У мене струс мозку. У асистентки теж. Їхала з командою, після зіткнення втратила свідомість, потім моя асистентка перевела мене в іншу машину. Мені пропонували госпіталізацію в Сочі моя команда, коли я прийшла в себе, було дуже погано. Але я хотіла до сина і додому, тому вилетіла. Сьогодні обстеження, оскільки забої внутрішніх органів і струс», – повідомила вона.

Телеведуча також додала, що публікація, яка вийшла на її сторінці в Instagram в день аварії, була запланована заздалегідь.

«Ми поїхали на іншій машині, але попередньо мій директор Кирило викликав швидку і сходив подивитися, чи можемо ми допомогти іншій машині. Ними вже займалися люди. Пост в Instagram з ранку вийшов з отложки, його забули зняти. Нескінченно співчуваю сім'ям жертв», – зазначила Собчак.

Нагадаємо, аварія трапилася ввечері 9 жовтня. На трасі сталося лобове зіткнення автомобілів Mercedes і Volkswagen, в першому з них знаходилася Ксенія Собчак. У другій машині знаходилися три людини: один з них загинув на місці, інший – помер у лікарні. Третій потерпілий перебуває у важкому стані.

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