Ксенія Собчак потрапила у ДТП зі смертельними наслідками в Сочі

Представники телеведучої поки не коментують новину про ДТП

Російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в смертельну аварію в Адлері

В Адлері, Сочі, автомобіль із російською журналісткою і телеведучою Ксенією Собчак потрапив у ДТП зі смертельним результатом. Про це повідомляє Telegram-канал РЕН ТВ.

За попередніми даними, в аварії по дорозі з Адлера в Червону Поляну сталося лобове зіткнення автомобілів Mercedes і Volkswagen. В результаті зіткнення автомобілів загинули дві людини, пасажири Volkswagen. Всього в цій машині було троє людей. Третій пасажир зараз перебуває у важкому стані.

Згідно з інформацією Regnum, Собчак їхала в аеропорт. Після того, що сталося вона з охороною і помічниками пересіла в іншу машину і покинула місце аварії.

Офіційного підтвердження інформації немає-менеджер телеведучої Кирило Суханов не став коментувати інформацію.

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