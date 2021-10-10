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    Ксенія Собчак потрапила у ДТП зі смертельними наслідками в Сочі

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    Представники телеведучої поки не коментують новину про ДТП - Ксенія Собчак потрапила у ДТП зі смертельними наслідками в Сочі
    Представники телеведучої поки не коментують новину про ДТП
    фото з відкритих джерел

    Російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в смертельну аварію в Адлері

    В Адлері, Сочі, автомобіль із російською журналісткою і телеведучою Ксенією Собчак потрапив у ДТП зі смертельним результатом. Про це повідомляє Telegram-канал РЕН ТВ.

    За попередніми даними, в аварії по дорозі з Адлера в Червону Поляну сталося лобове зіткнення автомобілів Mercedes і Volkswagen. В результаті зіткнення автомобілів загинули дві людини, пасажири Volkswagen. Всього в цій машині було троє людей. Третій пасажир зараз перебуває у важкому стані.

    Згідно з інформацією Regnum, Собчак їхала в аеропорт. Після того, що сталося вона з охороною і помічниками пересіла в іншу машину і покинула місце аварії.

    Офіційного підтвердження інформації немає-менеджер телеведучої Кирило Суханов не став коментувати інформацію.

    До слова, 44-річна українська співачка Камалія шокувала жахливою новиною. Мама артистки – Інна Шмаренкова потрапила в ДТП, аварія сталася на трасі Київ-Чернігів

    Теги: Росія ДТП автомобіль аварія Ксенія Собчак Mercedes Volkswagen
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    Ксенія Собчак потрапила у ДТП зі смертельними наслідками в Сочі