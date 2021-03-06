Кубок Девіса. Україна перемогла у матчі з Ізраїлем

Перемогу українській збірній приніс Сергій Стаховський

Збірна України святкує перемогу в рамках матчевої зустрічі в Першій Світовій групі Кубка Девіса.

Другий номер збірної України з тенісу Сергій Стаховський (№194 ATP) виграв свою другу одиночну зустріч в рамках командної зустрічі Першої Світової групи Кубка Девіса між збірними України та Ізраїлю. У п'ятому матчі серії Стаховський впевнено переграв Ішая Оліеля (№425 ATP).

Нагадаємо, що вісім команд з найвищим рейтингом (за станом на 20 вересня 2021 роки), які виграють свої матчі на цьому етапі, автоматично пройдуть в число учасників кваліфікації Фіналу Кубка Девіса в 2022 році. Чотири команди з нижчих рейтингом, які також виграють свої матчі в Першій Світовій групі, проведуть додаткову зустріч в листопаді. Дві команди, переможці цих матчів, також потраплять до списку учасників кваліфікації.

Сергій Стаховський – Ішай Оліель – 6:4, 6:2

Україна – Ізраїль – 3:2