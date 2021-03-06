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    Кубок Девіса. Україна перемогла у матчі з Ізраїлем

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    Сергій Стаховський - Кубок Девіса. Україна перемогла у матчі з Ізраїлем

    Сергій Стаховський

    Фото: Федерація тенісу України

    Перемогу українській збірній приніс Сергій Стаховський

    Збірна України святкує перемогу в рамках матчевої зустрічі в Першій Світовій групі Кубка Девіса.

    Другий номер збірної України з тенісу Сергій Стаховський (№194 ATP) виграв свою другу одиночну зустріч в рамках командної зустрічі Першої Світової групи Кубка Девіса між збірними України та Ізраїлю. У п'ятому матчі серії Стаховський впевнено переграв Ішая Оліеля (№425 ATP).

    Нагадаємо, що вісім команд з найвищим рейтингом (за станом на 20 вересня 2021 роки), які виграють свої матчі на цьому етапі, автоматично пройдуть в число учасників кваліфікації Фіналу Кубка Девіса в 2022 році. Чотири команди з нижчих рейтингом, які також виграють свої матчі в Першій Світовій групі, проведуть додаткову зустріч в листопаді. Дві команди, переможці цих матчів, також потраплять до списку учасників кваліфікації.

    Сергій Стаховський – Ішай Оліель 6:4, 6:2

    Україна – Ізраїль – 3:2

    Теги: Сергій Стаховський Ізраїль Збірна України Кубок Девіса Україна
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