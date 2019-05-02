Дві хвилини мовчання: як в Ізраїлі вшановують жертв Голокосту



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Рух на вулицях країни зупинився рівно на дві хвилини

Ізраїль схиляє голову і згадує шість мільйонів загиблих в ході Катастрофи європейського єврейства.

День Катастрофи відзначається в четвер, 2 травня, численними заходами як в Ізраїлі, так і в світі.

Зокрема, о 10:00 на всій території країни прозвучала двохвилинна сирена в пам'ять про загиблих. Всі ізраїльтяни залишили на дві хвилини свої повсякденні справи і встали, згадуючи про трагедію єврейського народу і про шість мільйонів убитих євреїв. Рух на вулицях країни зупинився рівно на дві хвилини.

Після цього почалася урочиста церемонія покладання траурних вінків до підніжжя пам'ятника учасникам повстання у Варшавському гетто. Про це інформує vesty.co.il.

У церемонії покладання вінків беруть участь президент країни Реувен Рівлін, глава уряду Біньямін Нетаньягу, голова кнесету Юлій Едельштейн, ветерани Другої світової війни і представники іноземних місій в Ізраїлі.