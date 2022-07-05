Готуються до війни? Лукашенко вводить у Білорусі «закон про п'ять колосків»

Білоруський диктатор закликає чиновників змобілізуватися на збір урожаю, щоб «витримати будь-яку війну»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує чиновникам жорстким покаранням за недбалість під час кампанії збору урожаю. Про це він сказав сьогодні на нараді із керівництвом Ради міністрів.

«Багаторазово наголошував: ситуація на продовольчому ринку – це шанс добре заробити. Тому нинішня збиральна кампанія має пройти на найвищому рівні організації та дисципліни», – заявив Лукашенко.

Білоруський лідер наголосив, що втрати зерна в умовах глобальної продовольчої кризи неприпустимі та пригрозив покаранням «за законами воєнного часу» чиновникам за недбалість під час кампанії зі збору урожаю.

«Втрата зерна на полях розцінюватиметься щонайменше як економічна диверсія, більшою мірою – як злочин. Досить жартувати. Кадри на місцях повинні бути мобілізованими на 100%. Жодної розхлябаності та окозамилювання. Повна злагодженість і порядок. Наголошую, за законами воєнного часу.

Іде гібридна війна. ЗМІ, дипломатія, фінанси, економіка – все задіяно. І провокації почалися. Мобілізуйтеся. Буде в засіках щось – будь-яку війну витримаємо, не дай боже, звичайно. Тому переконливо вас прошу, щоб не мати неприємних розмов надалі. З наступного тижня всі повинні приступити до збирання врожаю», – сказав білоруський диктатор.

Лукашенко також висловив своє бачення щодо глобальної продовольчої кризи, яка виникла через блокування Росією зерна в українських портах.

«Кожен день ви це бачите – весь світ лякають голодом. До осені-зими небаченим голодом з часів Великої вітчизняної війни. Нагнітається ситуація ,як з пандемією, ще з чимось. Але диму без вогню не буває. Голоду – бути. І не тільки тому, що не вивезли українське зерно чи Росія під санкціями, і, як каже Путін, Росія до 50 млн тонн пшениці готова реалізувати … це великі об’єми разом з Україною. Тому не тільки хліба не буде. Ви бачите безпорадність, з якою ціла Організація об’єднаних націй намагається запобігти неминучій кризі. 50 країн світу критично залежать від цього продовольства.

Білоруський диктатор також бідкається на санкції щодо експорту мінеральних добрив і порушення логістики. На його думку, це вплине на майбутні агросезони. Він наголосив, що Білорусь у цьому році не вивозитиме на експорт зернові культури.

«Сьогодні ще якийсь хліб отримати можна. І рік непоганий, і у Росії є урожай, і Україна ще щось збере, і у нас – якщо ми не будемо поводитися розхлябано, ми отримаємо стільки хлібів, скільки потрібно для людей і тварин. Ми звісно вивозити пшеницю і інші зернові культури не будемо, хоча можемо», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у Союзній державі створено єдину армію і що він «давно визначив» участь Білорусі у війні Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо його «єдиної» з Росією армії. За його словами, останні заяви Лукашенка передусім небезпечні для білоруського народу.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.