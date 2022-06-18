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    Події в Україні

    Стало відомо, скільки через дії рашистів зруйновано доріг та мостів

    Вже&nbsp;вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг та облаштувати 41 тимчасову переправу - Стало відомо, скільки через дії рашистів зруйновано доріг та мостів
    Вже вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг та облаштувати 41 тимчасову переправу
    фото: gettyimages

    Збитки української інфраструктури уже сягають майже 104 млрд доларів

    Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що в Україні пошкоджено або зруйновано майже 24 тисячі кілометрів доріг. Про це він написав у Facebook.

    Кубраков зазначив, що, окрім доріг, знищено 6,3 тисячі кілометрів залізничних колій та 305 мостів.

    За його словами, прямі задокументовані збитки української інфраструктури уже сягають майже $104 млрд.

    Він також заявив, що станом на зараз вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг та облаштувати 41 тимчасову переправу.

    «Попри триваючу війну, ми уже розпочали відбудову країни там, де це можливо. Нам вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг, облаштувати 41 тимчасову переправу. Окрім цього, у міру покращення безпекової ситуації відновлюємо залізничне сполучення між різними регіонами країни», – написав Кубраков.

    Нагадаємо, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тисячі квадратних кілометрів території. Оперативне розмінування доріг та населених пунктів буде здійснено впродовж року, втім на повне розмінування піде багато часу.

    Як повідомлялося, окупанти замінували мости й дороги, якими мешканці Херсонщини намагаються виїхати на вільну від росіян територію.

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    Теги: росія окупанти дороги війна Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, скільки через дії рашистів зруйновано доріг та мостів