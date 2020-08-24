Кулеба розказав, чому зміцнення позицій Росії у Білорусі не відповідає інтересам України



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Кулеба: Україна зацікавлена у незалежній, демократичній Білорусі

«У нас дуже довгий кордон із Білоруссю, і ми маємо розуміти, що принаймні ця частина кордону залишатиметься для нашої країни безпечною і дружнім кордоном»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України. Про це він сказав на спільній пресконференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у понеділок у Києві.

«Україна зацікавлена у незалежній, демократичній Білорусі. І тому будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України. У нас дуже довгий кордон із Білоруссю, і ми маємо розуміти, що принаймні ця частина кордону залишатиметься для нашої країни безпечною і дружнім кордоном», - заявив Кулеба.

Міністр також зауважив, що не порівнював би Революцію гідності, що відбулася в Україні 2014 року, і нинішні події в Білорусі.

«Зовні вони можуть здаватися подібними, але між ними є одна фундаментальна відмінність — у 2014 році українці повстали за розвиток своєї держави як європейської, це було питання вибору: повернення в простір, контрольований Росією, або продовження руху у велику європейську родину. Ми не бачимо цього вибору зараз у Білорусі. Ми вважаємо, що білоруси насамперед висловлюють своє невдоволення правлячою елітою, яка десятиліттями утримує владу в країні. Але не йдеться зараз у Білорусі про вибір руху цієї країни», - сказав глава МЗС.

За його словами, Україна відчула справжню підтримку Заходу вже після Революції гідності.

«В ході Майдану і Революції гідності ми відчували політичну підтримку, відчували заяви, які лунали з Заходу, але по-справжньому машина підтримки розгорнулася після того, як була підписана Угода про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом», - сказав Кулеба.

На його думку, насамперед вибір має зробити білоруський народ, і вже на основі цього вибору Європейський Союз буде ухвалювати рішення про те, як надалі підтримувати Білорусь.

«Але ще раз наголошую — ми категорично не приймаємо насильство проти протестувальників. Україна — це держава, у якій право на протест є практично священним. Але нам надзвичайно важлива незалежна демократична Білорусь, і прізвище того, хто стоятиме на чолі цієї Білорусі, є другорядним», - заявив Кулеба.

Як повідомлялося, у Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав на них 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.