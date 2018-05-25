Куратор безпеки Керченського мосту раптово звільнився

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Фото: uvomintrans.ru Ігор Шерстніков

Російський чиновник, відповідальний за транспортну безпеку Керченського мосту і підходів до нього, звільнився за власною ініціативою

Глава відомчої охорони Мінтрансу Ігор Шерстніков, що відповідає за транспортну безпеку Кримського мосту і підходів до нього, звільнився за власною ініціативою.

Про це повідомляє «РБК».

Його обов'язки до призначення нового керівника будуть виконувати заступники. Публічних коментарів Шерстнікова з цього приводу немає

ЗМІ раніше повідомляли, що при будівництві Керченського мосту, який поєднав Краснодарський край РФ з окупованим Кримом, були допущені серйозні порушення. Відзначається, що на опорах Кримського моста не була забезпечена нормативна товщина захисного шару бетону.

Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

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