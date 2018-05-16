Хвилина слави Путіна. Західні ЗМІ про «відкриття» мосту до окупованого Криму
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Великі компанії відмовились страхувати цю споруду через високі ризики
Президент Росії Володимир Путін 15 травня відкрив міст через Керченську протоку із Росії до захопленого 4 роки тому Криму. Путін сів за кермо «Камаза» і разом керівником будівництва Олександром Островським поїхав по мосту. Варто зазначити, що при цьому президент країни-агресора прокатався з порушенням правил дорожнього руху: не був пристебнутий ременем безпеки.
До слова, число 15 стало магічним для Кримського мосту. Адже Путін відкрив його 15 травня, його поїздка на вантажівці тривала 15 хвилин, а експерти-інженери стверджують, що стояти тому мосту судилося 15 років – не більше.
Закордонні ЗМІ також не у захваті від дій Путіна.
До численних ролей, в яких вже виступав російський президент, він додав ще одну. «Путін побував рибалкою, мисливцем, захисником рідкісного виду птахів і глибоководним пірнальником, а тепер спробував себе в ролі водія вантажівки», - пише впливова німецька газета Sueddeutsche Zeitung.
Путіну заради самоствердження довелося пожертвувати не лише якістю будівництва Кримського мосту, а й відкласти на необмежений термін втілення важливих інфраструктурних проектів. «Щоб акумулювати на будівництво моста 3 млрд євро, в інших місцях були заморожені проекти з будівництва давно запланованих доріг і мостів», - йдеться у статті.
Як зазначає видання, «роль водія вантажівки для Путіна символічна ще ось чому: в минулому році російські далекобійники виступили з акціями протесту проти дорожніх зборів, які стала збирати фірма, що належить синові Аркадія Ротенберга (а саме компанія друга Путіна Ротенберга «Стройгазмонтаж» займалась зведенням мосту, - «Главком»). За кермом «Камаза» Путін міг послати їм сигнал: дивіться, я один з вас! Ротенберг, який побудував міст, виглядав при цьому дуже задоволеним».
Щоб домогтися пропагандистського успіху принципового в економічному і військовому сенсі проекту, Кремль змирився з недоліками в його якості, наголошує швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.
«Міст не просто з'єднує два береги. Оскільки він проходить через Керченську протоку, що з'єднує Чорне та Азовське моря, росіяни в разі потреби можуть заблокувати з його допомогою половину українського узбережжя. До того ж, для захисту мосту були створені спеціальні підрозділи нацгвардії, а в безпосередній близькості в Криму розміщена батарея зенітної ракетної системи С-400. Таким чином, на випадок конфлікту створений військовий бастіон», - йдеться в публікації.
Видання також зазначає, що як тільки по мосту почнуть їздити вантажні автомобілі, покращиться забезпечення Криму товарами широкого вжитку. Водночас саме використання моста великовантажними автомобілями викликає питання. «Українські, а також російські експерти вказують на великі недоліки в конструкції, з якими уряд змирився, щоб швидко закінчити будівництво. Наприклад, деякі частини опорних колон нібито вже дали тріщину.У Криму тільки одна невідома фірма виявилася готовою застрахувати міст: більш великі страховики відмовилися від проекту через непередбачувані ризиків і слабкий контроль.
Інше швейцарське видання Le Temps, зазначило, що Путін відкривав Кримський міст «з великою помпою». Газета припускає, що самомилування господаря Кремля поїздкою на «Камазі» не обмежиться: «В один прекрасний день він почне носити ім'я російського президента, і з цієї причини сьогодні відомий під скромною назвою Кримський міст».
Le Temps пише, що рух вантажівок по новому мосту буде дозволений з осені, а поїзди запустять в грудні 2019 року. «У минулому році Кремль сподівався на те, що міст буде готовий в березні 2018 року і стане частиною трофеїв кандидата Володимира Путіна, який проводив тоді президентську кампанію», - йдеться у статті.
Італійське видання Il Foglio нагадує, що «у прожектах російських правителів завжди були мости: Сталін хотів будувати міст на Сахаліні, але помер, так і не втіливши задум, Хрущов відкрив Комунальний міст в сибірському Красноярську, а Володимир Путін вибудував на мостах свою президентську кар'єру. Але міст в Криму - це ідея, це претензія». У статті йдеться, що Путін звів його, аби «поставити крапку в дискусії навколо міжнародного визнання півострова». «Динамічна і витончена мова бетону і рейок, що жадібно захоплює Азов, - пам'ятник історії, яка швидкоплинно промайнула, і яку міжнародне співтовариство не змогло зупинити», - резюмує видання.
Американська The New York Times, як і інші видання, звертає увагу на елемент демонстративності у відкритті мосту. «Відкриття носило скоріше театральний, ніж реальний характер, тому що будівництво головних магістралей, які йдуть до мосту як з боку материка, так і через весь Крим, від Севастополя на заході, досі триває», - йдеться у статті.
«Весь проект вартістю понад $7,5 млрд, який включає в себе залізничний дублер (тобто залізничну колію, що проходитиме по транспортному переходу Кримського мосту, - «Главком»), відкриття якого очікується в наступному році, триватиме до 2023 року», - нагадує видання.
The Washington Post пише, що урочисте відкриття Кримського мосту було «призначене для телебачення, аби показати рішучість і владу Путіна. Державне телебачення вело пряму трансляцію з камери, встановленої в кабіні вантажівки, коли Путін перемикав передачі і спілкувався з будівельником, який сидів поруч».
Водночас, шоу Путіна продемонструвало не лише його черговий «тріумф», а й те, «яким чином російські мільярдери можуть використовувати свою близькість до Путіна, щоб ще більше збагатитися і при цьому зробити послугу державі». І йдеться не лише про Ротенберга, якого згадує Sueddeutsche Zeitung. Помаранчеві самоскиди «Камаз», колону з яких очолив президент РФ, випускає держкомпанія на чолі з Сергієм Чемезовим - колегою Путіна по КДБ у Східній Німеччині.
У статті також наводиться коментар російського політичного аналітика Дмитра Орєшкіна: «Прагнення уряду закачувати гроші в Крим буде означати, що проекти в інших місцях будуть отримувати ще менше фінансування». «Незалежно від того, скільки зморшок на лобі у Путіна і скільки у нього рук, ця модель ручного управління працює тільки на обмеженему числі проектів», - переконує Орєшкін.
Користувачів соціальних мереж насмішила вистава від Путіна і вони почали масово публікувати фотожаби з російським президентом. Один з жартівників зобразив очільника Росії за кермом вантажівки з траурним написом «200». Саме такими авто з Донбасу до Росії вивозять тіла вбитих російських бойовиків.