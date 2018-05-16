Хвилина слави Путіна. Західні ЗМІ про «відкриття» мосту до окупованого Криму

Фото: REUTERS Президент Росії Володимир Путін 15 травня відкрив міст через Керченську протоку

Великі компанії відмовились страхувати цю споруду через високі ризики

Президент Росії Володимир Путін 15 травня відкрив міст через Керченську протоку із Росії до захопленого 4 роки тому Криму. Путін сів за кермо «Камаза» і разом керівником будівництва Олександром Островським поїхав по мосту. Варто зазначити, що при цьому президент країни-агресора прокатався з порушенням правил дорожнього руху: не був пристебнутий ременем безпеки.

До слова, число 15 стало магічним для Кримського мосту. Адже Путін відкрив його 15 травня, його поїздка на вантажівці тривала 15 хвилин, а експерти-інженери стверджують, що стояти тому мосту судилося 15 років – не більше.

Закордонні ЗМІ також не у захваті від дій Путіна.

Володимир Путін відкриває Керченський міст

До численних ролей, в яких вже виступав російський президент, він додав ще одну. «Путін побував рибалкою, мисливцем, захисником рідкісного виду птахів і глибоководним пірнальником, а тепер спробував себе в ролі водія вантажівки», - пише впливова німецька газета Sueddeutsche Zeitung.

Путіну заради самоствердження довелося пожертвувати не лише якістю будівництва Кримського мосту, а й відкласти на необмежений термін втілення важливих інфраструктурних проектів. «Щоб акумулювати на будівництво моста 3 млрд євро, в інших місцях були заморожені проекти з будівництва давно запланованих доріг і мостів», - йдеться у статті.

Як зазначає видання, «роль водія вантажівки для Путіна символічна ще ось чому: в минулому році російські далекобійники виступили з акціями протесту проти дорожніх зборів, які стала збирати фірма, що належить синові Аркадія Ротенберга (а саме компанія друга Путіна Ротенберга «Стройгазмонтаж» займалась зведенням мосту, - «Главком»). За кермом «Камаза» Путін міг послати їм сигнал: дивіться, я один з вас! Ротенберг, який побудував міст, виглядав при цьому дуже задоволеним».

Роль водія вантажівки для Путіна була символічною

Щоб домогтися пропагандистського успіху принципового в економічному і військовому сенсі проекту, Кремль змирився з недоліками в його якості, наголошує швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

«Міст не просто з'єднує два береги. Оскільки він проходить через Керченську протоку, що з'єднує Чорне та Азовське моря, росіяни в разі потреби можуть заблокувати з його допомогою половину українського узбережжя. До того ж, для захисту мосту були створені спеціальні підрозділи нацгвардії, а в безпосередній близькості в Криму розміщена батарея зенітної ракетної системи С-400. Таким чином, на випадок конфлікту створений військовий бастіон», - йдеться в публікації.

Видання також зазначає, що як тільки по мосту почнуть їздити вантажні автомобілі, покращиться забезпечення Криму товарами широкого вжитку. Водночас саме використання моста великовантажними автомобілями викликає питання. «Українські, а також російські експерти вказують на великі недоліки в конструкції, з якими уряд змирився, щоб швидко закінчити будівництво. Наприклад, деякі частини опорних колон нібито вже дали тріщину.У Криму тільки одна невідома фірма виявилася готовою застрахувати міст: більш великі страховики відмовилися від проекту через непередбачувані ризиків і слабкий контроль.

Інше швейцарське видання Le Temps, зазначило, що Путін відкривав Кримський міст «з великою помпою». Газета припускає, що самомилування господаря Кремля поїздкою на «Камазі» не обмежиться: «В один прекрасний день він почне носити ім'я російського президента, і з цієї причини сьогодні відомий під скромною назвою Кримський міст».

Le Temps пише, що рух вантажівок по новому мосту буде дозволений з осені, а поїзди запустять в грудні 2019 року. «У минулому році Кремль сподівався на те, що міст буде готовий в березні 2018 року і стане частиною трофеїв кандидата Володимира Путіна, який проводив тоді президентську кампанію», - йдеться у статті.

Рух вантажівок по новому мосту буде дозволений з осені, а поїзди запустять в грудні 2019 року

Італійське видання Il Foglio нагадує, що «у прожектах російських правителів завжди були мости: Сталін хотів будувати міст на Сахаліні, але помер, так і не втіливши задум, Хрущов відкрив Комунальний міст в сибірському Красноярську, а Володимир Путін вибудував на мостах свою президентську кар'єру. Але міст в Криму - це ідея, це претензія». У статті йдеться, що Путін звів його, аби «поставити крапку в дискусії навколо міжнародного визнання півострова». «Динамічна і витончена мова бетону і рейок, що жадібно захоплює Азов, - пам'ятник історії, яка швидкоплинно промайнула, і яку міжнародне співтовариство не змогло зупинити», - резюмує видання.

У прожектах російських правителів завжди були мости: Сталін хотів будувати міст на Сахаліні, але помер, так і не втіливши задум. Але міст в Криму - це ідея, це претензія

Американська The New York Times, як і інші видання, звертає увагу на елемент демонстративності у відкритті мосту. «Відкриття носило скоріше театральний, ніж реальний характер, тому що будівництво головних магістралей, які йдуть до мосту як з боку материка, так і через весь Крим, від Севастополя на заході, досі триває», - йдеться у статті.

«Весь проект вартістю понад $7,5 млрд, який включає в себе залізничний дублер (тобто залізничну колію, що проходитиме по транспортному переходу Кримського мосту, - «Главком»), відкриття якого очікується в наступному році, триватиме до 2023 року», - нагадує видання.

The Washington Post пише, що урочисте відкриття Кримського мосту було «призначене для телебачення, аби показати рішучість і владу Путіна. Державне телебачення вело пряму трансляцію з камери, встановленої в кабіні вантажівки, коли Путін перемикав передачі і спілкувався з будівельником, який сидів поруч».

Урочисте відкриття Кримського мосту було «призначене для телебачення, аби показати рішучість і владу Путіна

Водночас, шоу Путіна продемонструвало не лише його черговий «тріумф», а й те, «яким чином російські мільярдери можуть використовувати свою близькість до Путіна, щоб ще більше збагатитися і при цьому зробити послугу державі». І йдеться не лише про Ротенберга, якого згадує Sueddeutsche Zeitung. Помаранчеві самоскиди «Камаз», колону з яких очолив президент РФ, випускає держкомпанія на чолі з Сергієм Чемезовим - колегою Путіна по КДБ у Східній Німеччині.

У статті також наводиться коментар російського політичного аналітика Дмитра Орєшкіна: «Прагнення уряду закачувати гроші в Крим буде означати, що проекти в інших місцях будуть отримувати ще менше фінансування». «Незалежно від того, скільки зморшок на лобі у Путіна і скільки у нього рук, ця модель ручного управління працює тільки на обмеженему числі проектів», - переконує Орєшкін.

Користувачів соціальних мереж насмішила вистава від Путіна і вони почали масово публікувати фотожаби з російським президентом. Один з жартівників зобразив очільника Росії за кермом вантажівки з траурним написом «200». Саме такими авто з Донбасу до Росії вивозять тіла вбитих російських бойовиків.