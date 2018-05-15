Відкриття Керченського мосту: Україна звинуватила Росію у спробі легітимізувати анексію Криму

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Фото: ТАСС

Причетним до незаконного будівництва мосту через Керченську протоку загрожують санкції

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

Про це говориться у заяві міністерства у зв'язку із протиправним відкриттям Росією мосту через Керченську протоку.

«Такі дії Москви фундаментально суперечать загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права, грубо порушують Конвенцію ООН з морського права 1982 року та двосторонні договірні зобов’язання перед Україною», - підкреслюється у заяві.

Зазначається, що в умовах російської збройної агресії проти України та тимчасової окупації Кримського півострова «це фактично є спробою легітимізувати анексію частини суверенної території України».

«Будівництво мосту, як і будь-які інші дії кремлівської окупаційної влади, жодним чином не можуть змінити статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах. Російська Федерація як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь та відшкодовуватиме заподіяну шкоду», - заявили у МЗС.

У міністерстві повідомили, що Україна послідовно працюватиме над розширенням національних та міжнародних санкцій до фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного будівництва мостового переходу через Керченську протоку.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у вівторок, 15 травня, відкрив автомобільну частину Керченського мосту.

Президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбується напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.