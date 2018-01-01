Білорусь висловила готовність ввести миротворців на Донбас

Глава МЗС Білорусі заявив, що президент Лукашенко говорив про можливість введення миротворчої місії на Донбас ще у 2014 році

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що білоруські миротворці готові увійти до складу місії на Донбасі. «Ми не женемося за якимись лаврами. Але це конфлікт у нашому регіоні, в нашій родині. В прямому сенсі слова. Тому додатковим способом допомогти конфліктуючим сторонам може стати введення на Донбас миротворців -



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Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей

Глава МЗС Білорусі заявив, що президент Лукашенко говорив про можливість введення миротворчої місії на Донбас ще у 2014 році

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що білоруські миротворці готові увійти до складу місії на Донбасі.

«Ми не женемося за якимись лаврами. Але це конфлікт у нашому регіоні, в нашій родині. В прямому сенсі слова. Тому додатковим способом допомогти конфліктуючим сторонам може стати введення на Донбас миротворців - зрозуміло, в тому числі й білоруських. Про це наш президент говорив ще в 2014 році, й ми від своїх слів не відмовляємося», - заявив Макей в інтерв’ю російському виданню «Известия».

Він також зазначив, що президент країни Олександр Лукашенко підтримує ідею розширення переговорної групи з врегулювання конфлікту на сході України.

Нагадаємо, цього тижня Москва вкотре відхилила американський проект миротворчої місії на Донбасі.

Раніше спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Як відомо, Україна наполягає на розміщенні миротворців ООН в усій зоні збройного конфлікту на Донбасі та ділянці російсько-українського кордону завдовжки 420 км, а також наданні їм широких прав. Крім того, Київ категорично проти, щоб до складу миротворчої місії ООН входили росіяни.

Позиція Росії з питання контингенту ООН на Донбасі полягає у тому, що миротворці мають підтримувати місію ОБСЄ.