Москва вкотре відхилила американський проект миротворчої місії на Донбасі

Москва знову штовхає Україну до прямого діалогу із псевдодержавними утвореннями

Заступник керівника міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков підтвердив незмінність російської позиції щодо розгортання миротворців ООН на Донбасі. За його словами, Москва залишається прихильною першопочатковому варіанту, який був висунутий президентом РФ Володимиром Путіним, і передбачає залучення миротворців ООН виключно для охорони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія блокує введення миротворців ООН на Донбас

Москва знову штовхає Україну до прямого діалогу із псевдодержавними утвореннями

Заступник керівника міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков підтвердив незмінність російської позиції щодо розгортання миротворців ООН на Донбасі.

За його словами, Москва залишається прихильною першопочатковому варіанту, який був висунутий президентом РФ Володимиром Путіним, і передбачає залучення миротворців ООН виключно для охорони спостерігачів ОБСЄ. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Известия.

З іншого боку, як висловився Рябков, пропозиції США та України щодо «голубих шоломів» фактично є поверненням до спроби контролювати Донбас і кордон. За словами заступника очільника МЗС РФ, це не відповідає Мінським домовленостям і фіксує небажання України і США повністю виконувати відповідні домовленості.

Рябков висловив оптимізм щодо роботи механізму консультацій між Куртом Волкером і Владиславом Сурковим, який має дати в кінці кінців позитивний результат. Хоча при цьому представник МЗС РФ заявив, що саме Україна в діалозі із «Донецьком і Луганськом» має визначити хід подій в рамках Мінських домовленостей, які передбачають низку політичних кроків. Рябков визнав, що на сьогодні немає згоди щодо того, як досягнути реалізації відповідних політичних умов.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.