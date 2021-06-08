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    На аукціон під забудову виставили 113 га землі в мальовничому місці на Оболоні

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    Земельна ділянка розташована в одному з найперспективніших з точки зору забудови районів столиці &ndash; Оболонському - На аукціон під забудову виставили 113 га землі в мальовничому місці на Оболоні
    Земельна ділянка розташована в одному з найперспективніших з точки зору забудови районів столиці – Оболонському
    Фото: Prozorro

    Виставлена на продаж земля належить «Родовід банку», що перебуває у стані ліквідації

    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкритий електронний аукціон земельну ділянку під будівництво на Оболоні. Актив належить АТ «Родовід банк», що перебуває в ліквідації. Торги відбудуться 30 червня 2021 року в системі Prozorro.Продажі. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

    «Земельна ділянка розташована в одному з найперспективніших з точки зору забудови районів столиці – Оболонському. Вона має площу понад 113,5 га та знаходиться в районі вулиць Озерна, Богатирська і Північна, неподалік станції метро «Героїв Дніпра». Поруч – Міністерське озеро і затока з причалом, з’єднана протокою з річкою Дніпро, а також велика зелена зона з мальовничою природою, місцями для відпочинку і спорту», – йдеться в повідомленні.

    Цільове призначення землі – будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та соціально-культурних об’єктів.

    Зазначається, що раніше цей актив уже неодноразово виставлявся на торги, однак поки не був куплений.

    Стартова ціна лоту – 370 млн грн.

    Аукціон пройде за голландською моделлю. Участь у ньому можуть взяти фізичні та юридичні особи. Для цього потрібно здійснити гарантійний внесок шляхом перерахування коштів на поточний рахунок організатора торгів – оператора електронного майданчика, на якому зареєструвався учасник, або шляхом надання електронної банківської гарантії. Оплату за лот можна зробити в грошовій та акредитивній формі розрахунків.

    Нагадаємо, раніше були виставлені на продаж земельні ділянки банку «Аркада», розташовані в селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області.

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    Теги: Київ банк земля будівництво ProZorro аукціон
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    На аукціон під забудову виставили 113 га землі в мальовничому місці на Оболоні