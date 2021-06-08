У Приватбанка новий керівник. Що про нього відомо

Бьош призначений строком на п’ять років

Правління Національного банку України 8 червня погодило кандидатуру австрійського фінансиста Герхарда Бьоша на посаду голови правління «Приватбанку». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Очільник Нацбанку Кирило Шевченко привітав погодження Бьоша та заявив, що запевнив, що таке призначення сприятиме подальшому розвитку банку.

«Якісне корпоративне управління у державних банках – безумовний пріоритет Національного банку та запорука ефективної роботи державних банків», – зазначив Шевченко.

Бьош призначений строком на п’ять років. З листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль.

У пресслужбі Приватбанку додали, що конкурс на посаду голови правління, у результаті якого з’явився шортлист, був жорстким та відповідав усім законодавчим і нормативним вимогам.

Довідка: Герхард Бьош народився в 1957 році. Закінчив Віденський університет (Австрія), магістр соціально-економічних наук.

У 1986-1993 роках займався економічними дослідженнями в сфері процентних ставок і валютних прогнозів.

У період з 1993 до 2004 року працював у банках начальником управління казначейства та інвестиційного банкінгу, начальником казначейства та ринків капіталів, начальником управління комерційного банкінгу, начальником відділу торгів управління казначейства.

У 2004-2006 роках обіймав посаду голови департаменту світового казначейства та ринків у «Райффайзені».

З березня 2006 року його призначено на посаду заступника голови правління, а з листопада 2010-го він став першим заступником голови правління «Райффайзен Банку Аваль».

Тим часом, вищий антикорупційний суд України на засіданні 2 червня вирішив заочно арештувати колишнього главу правління «Приватбанку» Олександра Дубілета. Наразі він перебуває у розшуку.