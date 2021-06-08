У Приватбанка новий керівник. Що про нього відомо
Бьош призначений строком на п’ять років
Правління Національного банку України 8 червня погодило кандидатуру австрійського фінансиста Герхарда Бьоша на посаду голови правління «Приватбанку». Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Очільник Нацбанку Кирило Шевченко привітав погодження Бьоша та заявив, що запевнив, що таке призначення сприятиме подальшому розвитку банку.
«Якісне корпоративне управління у державних банках – безумовний пріоритет Національного банку та запорука ефективної роботи державних банків», – зазначив Шевченко.
Бьош призначений строком на п’ять років. З листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль.
У пресслужбі Приватбанку додали, що конкурс на посаду голови правління, у результаті якого з’явився шортлист, був жорстким та відповідав усім законодавчим і нормативним вимогам.
Довідка: Герхард Бьош народився в 1957 році. Закінчив Віденський університет (Австрія), магістр соціально-економічних наук.
Тим часом, вищий антикорупційний суд України на засіданні 2 червня вирішив заочно арештувати колишнього главу правління «Приватбанку» Олександра Дубілета. Наразі він перебуває у розшуку.