Стрибок економіки. Світовий банк поліпшив прогноз на 2021 рік

Очікується, що найбільш розвинені країни повернуться до рівня доходу на душу населення до пандемії у 2022 році

Для України прогноз СБ покращився на 2022 – 2023 роки

Світовий банк поліпшив прогноз на 2021 рік для розвитку світової економіки з 4,1% до 5,6%, що стане найбільшим стрибком у ВВП за 80 років, проте для країн, що розвиваються прогноз впав до 2,9%. Про це йдеться в огляді Global Economic Prospects Світового банку, повідомляє Bloomberg.

Попри розрив між економіками розвинутими країнами та такими, що розвиваються, світовий ВВП цьогоріч зросте найбільше за 80 років – на 5,6%. Переважно результат спричинять економіки США та Китаю, що зростуть на 6,8% та 8,5% відповідно.

Для України прогноз СБ покращився на 2022 – 2023 роки. Так, у 2021 році очікується зростання на 3,8%, а у 2022 та 2023 роках – 3,1% (раніше очікувалось 3%).

Очікується, що найбільш розвинені країни повернуться до рівня доходу на душу населення до пандемії у 2022 році. Проте дві третини країн з перехідною економікою до цього рівня прямуватимуть довше.

Цьогоріч прогноз для таких країн погіршився і становить 2,9% проти 3,4% у січневому звіті. Причина – відсутність доступу до вакцин.

Крім того, кажуть в СБ, складно передбачити розвиток подій далі, адже глобальне відновлення може сповільнитися зі скасуванням держпідтримки та коли вичерпається «відкладений попит». У такому разі світова економіка може уповільнитись до 2,7% у 2022 році та 2,1% у 2023 році.

Водночас, може бути й протилежний ефект – якщо за поширення вакцин зросте приватний сектор, світовий ВВП може зрости ще більше.

Нагадаємо, Кабмін затвердив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у яких, зокрема, йдеться про зменшення держборгу до 50% ВВП та скорочення дефіциту бюджету вдвічі.