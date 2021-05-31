Курс валют на 31 травня: гривня продовжує зміцнюватися

НБУ зміцнив курс гривні до всіх основних іноземних валют

Національний банк України на понеділок, 31 травня, зміцнив курс гривні на 2 копійки по відношенню до долара і одразу на 17 копійок по відношенню до євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США - 2750,04 гривні (-0,0256 грн);

100 євро - 3338,96 гривні (-0,1797 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 1 копійку - до 27,51 гривні за долар, курс у купівлі - до 27,49 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок – до 33,46 гривні за євро.

Нагадаємо, НБУ два місяці не виходить на валютний ринок. Загалом з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій становило 220,5 млн доларів.





Експерти розповіли, що буде з курсом долара: фінансисти дали прогноз на початок червня . В останній тиждень травня долар майже в точності повторив сценарій попереднього тижня: невелике піке, така ж «гірка» і знову натяк на піке. Курсові рекорди року разом з тим побиті не були – в готівковому продажі, як і тиждень тому, середній курс не опустився нижче 27,54 грн/долар. Так дешево американська валюта коштувала останній раз 13 липня 2020 року.



