Курс валют на 31 травня: гривня продовжує зміцнюватися
Вартість долара становить 27,5 гривні, а євро – 33,4 гривні
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НБУ зміцнив курс гривні до всіх основних іноземних валют
Національний банк України на понеділок, 31 травня, зміцнив курс гривні на 2 копійки по відношенню до долара і одразу на 17 копійок по відношенню до євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:
- 100 доларів США - 2750,04 гривні (-0,0256 грн);
- 100 євро - 3338,96 гривні (-0,1797 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 1 копійку - до 27,51 гривні за долар, курс у купівлі - до 27,49 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок – до 33,46 гривні за євро.
Нагадаємо, НБУ два місяці не виходить на валютний ринок. Загалом з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій становило 220,5 млн доларів.
Експерти розповіли, що буде з курсом долара: фінансисти дали прогноз на початок червня. В останній тиждень травня долар майже в точності повторив сценарій попереднього тижня: невелике піке, така ж «гірка» і знову натяк на піке. Курсові рекорди року разом з тим побиті не були – в готівковому продажі, як і тиждень тому, середній курс не опустився нижче 27,54 грн/долар. Так дешево американська валюта коштувала останній раз 13 липня 2020 року.
Також Нацбанк представив стратегію роботи до 2025 року. Це дорожня карта, якою будуть керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні.