«Приватбанк» обрав нового голову правління. Що про нього відомо

Обраний глава «Приватбанку» Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження НБУ

Завершення конкурсного відбору є важливим фактором для подальшого розвитку та успіху банку, наголосили у «Приватбанку»

Наглядова рада «Приватбанку» призначила Герхарда Бьоша новим головою правління. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«Наглядова рада Приватбанку» з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового голови правління «Приватбанку», – йдеться у повідомленні.

У «Приватбанку» зазначають, що Бьош є досвідченим банкіром із 35-ти річним досвідом роботи, який упродовж 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації.

«Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України. Завершення цього конкурсного відбору є важливим фактором для подальшого розвитку та успіху банку», – наголошують у повідомленні.

Відомо, що зараз Бьош працює першим заступником голови правління «Райффайзен Банку Аваль».

Довідка: Герхард Бьош народився в 1957 році. Закінчив Віденський університет (Австрія), магістр соціально-економічних наук.

У 1986-1993 роках займався економічними дослідженнями в сфері процентних ставок і валютних прогнозів.

У період з 1993 до 2004 року працював у банках начальником управління казначейства та інвестиційного банкінгу, начальником казначейства та ринків капіталів, начальником управління комерційного банкінгу, начальником відділу торгів управління казначейства.

У 2004-2006 роках обіймав посаду голови департаменту світового казначейства та ринків у «Райффайзені».

З березня 2006 року його призначено на посаду заступника голови правління, а з листопада 2010-го він став першим заступником голови правління «Райффайзен Банку Аваль».

Як відомо, на початку 2021 року завершився термін дії контракту з головою правління «Приватбанку» Петром Крумханзлом, який очолював банк упродовж останніх трьох років.

До призначення нового керівника виконувачкою обов’язків стала Ганна Самаріна, заступниця голови правління «Приватбанку» з питань фінансів. Для обрання нового голови правління оголосили конкурс.

в НБУ розповіли, що

уже після закінчення кризи, яку спричинила пандемія Covid-19.

Нещодавно