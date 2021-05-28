«Приватбанк» обрав нового голову правління. Що про нього відомо
Обраний глава «Приватбанку» Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження НБУ
Завершення конкурсного відбору є важливим фактором для подальшого розвитку та успіху банку, наголосили у «Приватбанку»
Наглядова рада «Приватбанку» призначила Герхарда Бьоша новим головою правління. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
«Наглядова рада Приватбанку» з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового голови правління «Приватбанку», – йдеться у повідомленні.
У «Приватбанку» зазначають, що Бьош є досвідченим банкіром із 35-ти річним досвідом роботи, який упродовж 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації.
«Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України. Завершення цього конкурсного відбору є важливим фактором для подальшого розвитку та успіху банку», – наголошують у повідомленні.
Відомо, що зараз Бьош працює першим заступником голови правління «Райффайзен Банку Аваль».
Як відомо, на початку 2021 року завершився термін дії контракту з головою правління «Приватбанку» Петром Крумханзлом, який очолював банк упродовж останніх трьох років.
До призначення нового керівника виконувачкою обов’язків стала Ганна Самаріна, заступниця голови правління «Приватбанку» з питань фінансів. Для обрання нового голови правління оголосили конкурс.Нещодавно в НБУ розповіли, що почнуть готувати «Приватбанк» на продаж уже після закінчення кризи, яку спричинила пандемія Covid-19.