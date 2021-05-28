Долар дещо втратив у ціні. НБУ знизив офіційний курс

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлений на рівні 27,52 гривень за долар. Курс долара падає після зростання протягом двох днів поспіль. Про це свідчать дані на сайті Національного банку.

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,526 гривень за 1 долар (-0,0201 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 27,5461 гривень за 1 долар.

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,56 гривень за долар, курс в покупці до 27,54 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 33,61 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.

Тим часом, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках, ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.