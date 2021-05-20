Нацбанк представив стратегію роботи до 2025 року

Стратегія Нацбану: фокус на активізацію економічного зростання та цифровізацію

Реалізація стратегії здійснюватиметься за трьома напрямами розвитку

Національний банк розробив нову інституційну Стратегію Національного банку України до 2025 року. Це дорожня карта, якою будуть керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях:

Перший напрям. Сприяння відновленню та розвитку економіки:

Підтримання макростабільності

Відновлення кредитування економіки

Розвиток ринку фінансових послуг

Розвиток інфраструктури ринків капіталу

Другий напрям. Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації економіки:

Розвиток безготівкової економіки

Підвищення рівня фінансової інклюзії

Розвиток інновацій фінансового сектора

Кіберзахист фінансового сектора

Третій напрям. Інституційний розвиток та операційна досконалість Національного банку:

Підвищення операційної ефективності

Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами Національного банку

Цифрова трансформація Національного банку

Національний банк — найкращий роботодавець.

Зазначається, що перші два напрями спрямовані назовні, на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. Інституційний розвиток та операційна досконалість покликані поліпшити реалізацію місії Національного банку через внутрішню трансформацію та посилення партнерства зі стейкхолдерами.

«Національний банк робитиме все від нього залежне, щоби регулювання фінансового сектора стимулювало розвиток української економіки, враховуючи зовнішні виклики та потреби всіх учасників екосистеми. Кожен пункт Стратегії відповідає цим прагненням», – зазначив Арсен Макарчук, директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку.