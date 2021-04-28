«Була б різанина». Лавров зробив заяву щодо Донбасу

У властивій манері Лавров стверджує, що в разі зміни послідовності виконання мінських угод на Донбасі нібито «була б різанина»

Росія погрожує, що не дозволить Україні повернути контроль над кордоном і окупованими районами Донбасу без проведення там місцевих виборів і амністії терористів «ЛНР» «ДНР». Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю місцевому видані.

У властивій РФ манері Лавров стверджує, що в разі зміни послідовності виконання мінських угод на Донбасі «була б різанина».

«З боку Заходу тривають спроби всіляко переконати нас, що треба пом’якшити Мінські домовленості, поміняти їх послідовність. Зеленський говорить, що вони йому подобаються, але тільки якщо буде все навпаки, що спочатку вони візьмуть під повний контроль ці території, включаючи кордон з Росією, ну а там розберуться і з виборами, і з амністією, і з особливим статусом цих територій. Зрозуміло, що якби вони зробили це так, якби їм хтось дозволив зробити так, то там була б різанина за великим рахунком», – стверждує глава російського МЗС.

Російська сторона висловила впевненість, що контроль над кордоном з РФ – нібито останній крок у плані виконання мінських домовленостей. «А Захід не може або не хоче змусити його (Зеленського) виконати Мінські домовленості суворо в послідовності, що не підлягає двоякому тлумаченню, однозначно виписаному з першого до останнього кроку. Контроль над кордоном – останній крок, коли у цих територій буде особливий статус, закріплений у Конституції України, коли на цих територіях відбудуться вільні вибори, які мають бути визнані такими ОБСЄ тощо», – запевняє Лавров.

Свою заяву щодо Донбасу він зробив на тлі переговорів щодо можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна, про яку раніше писав «Главком».

Тим часом, президент України Володимир Зеленський запропонував нову країну для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Він хоче провести переговори у Ватикані.