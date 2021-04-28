Чехія проти Росії – конфлікт дійшов до президентів

Москва втрачає знакового економічного і політичного партнера в Центральній Європі

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Эммануэль Макрон вынудил президента России лично высказаться по поводу отношений с Чехией. А накануне на ту же тему сделал заявление их чешский коллега Милош Земан, встретив полную поддержку Кремля. Теперь чешский Сенат не прочь рассмотреть вопрос об импичменте президенту. Конфликт, который мог завершиться взаимной высылкой дипломатов и уравниванием их числа в Москве и Праге, явно не спешит затухать.

Солидарность президентов

Выдержав недельную паузу, Милош Земан и Владимир Путин практически в один голос прокомментировали вспыхнувший 17 апреля чешско-российский конфликт. При том, что правительства двух стран находятся в жестком противостоянии все это время, президенты высказались со схожих позиций. И это, надо сказать, мало кого удивило, поскольку Милош Земан известен своими симпатиями к Кремлю.

Именно он, единственный из европейских лидеров, предлагал признать российскую аннексию Крыма, он же негативно оценивал фигуру самого известного российского оппозиционера Алексея Навального и, наконец, неоднократно лоббировал кремлевские интересы в Праге, в том числе добивался участия госкомпании Росатом в тендере на достройку АЭС «Дукованы».

Впрочем, Милош Земан, в отличие от Путина, разумеется, не называл обвинения чешской стороны абсурдными. Он поступил проще и эффективнее. Земан дезавуировал утверждение правительства Чехии о том, что во взрывах в 2014 году на военных складах близ деревни Врбетице, при которых погибли два чешских гражданина, виноваты агенты российской военной разведки, в числе которых были Петров и Боширов, ставшие известными после отравления «Новичком» в 2018 году в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. По словам чешского президента, расследование причин взрыва еще вовсе не закончено.

Дезинформацией по новостям

В Москве как будто ждали этого сигнала. Новость о заявлении Земана стала главным событием не только в маленькой Чехии, но и в большой России. Немедленно на полную мощь заработала кремлевская машина дезинформации, до этого, как будто, дремавшая или, скорее, ждавшая команды переходить в информационное наступление. В один день с Земаном ангажированные комментаторы включились по всему Евросоюзу, не исключая и Германию. Ну а кремлевские пропагандистские СМИ на пару с МИД России начали играть в свою любимую игру «создай информационный хаос», вбрасывая множество разнообразных версий.

Еще несколько дней назад могло показаться, что Кремль пока воздерживается от применения тяжелого информационного оружия, отбиваясь от обвинений и одновременно выполняя требования Праги по уравниванию числа дипломатов в посольствах. Однако теперь он использует классический прием подмены темы. В ответ на обвинения в организации взрывов Москва говорит: «Не знаем, кто взорвал, но там лежали противопехотные мины, нарушающие Оттавскую конвенцию».

Пивное эмбарго против Праги

Кремлю, впрочем, очень хочется также показать, свою мощь, наказав также Чехию за исключение Росатома из числа участников конкурса на достройку АЭС «Дукованы». Двусторонний товарооборот таких возможностей почти не дает, потому что продает чехам Россия в основном энергоносители, а покупает машины, аппаратуру и станки. В общем - технологии. Запретить их ввоз - все равно что выстрелить себе в ногу. Даже Росатом производит часть оборудования на территории Чехии и потом использует его в своей деятельности в разных странах.

Поэтому ходят слухи, что жертвой может пасть чешское пиво. Россияне, для которых до сих пор Чехия - это страна пива и хрустальных люстр, будут довольно кивать: «Как мы их отбрили». Реального урона собственно чешской экономике это не нанесет. Все останутся при своих, а Кремль сохранит лицо, показав россиянам, что ни одну «обиду» не оставляет неотомщенной.

Спектакль «Наказание непокорной Праги»

Используя заявление Земана, Москва перешла в контрнаступление и сумела уже превратить двусторонний конфликт во внутренний чешский. Впервые, пожалуй, чешский Сенат готов рассмотреть даже возможность объявления президенту импичмента.

Однако стратегически информационная победа над чехами для России никакой выгоды не несет. Владимир Путин может и радуется, наблюдая этот искрометный спектакль «Наказание непокорной Праги» с Сергеем Лавровым в главной роли. Но в реальности Кремль играет опять играет против российских стратегических интересов.

Москва теряет знакового экономического и политического партнера в Центральной Европе. Радость от того, что мы им «показали Кузькину мать», со временем пройдет. Уйдут со временем со своих постов Милош Земан и Владимир Путин. Но вновь проснувшийся у большинства чехов, как показывают свежие соцопросы, страх перед Россией, скорее всего, теперь пройдет разве что с очередной сменой поколений.

Джерело: Deutsche Welle

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