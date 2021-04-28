Фонтан ідей: тепер Зеленський хоче бачити Путіна у Ватикані

Президент Зеленський: «Ватикан справді ідеальне місце для діалогу про мир»

Президент України Володимир Зеленський запропонував нову країну для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він хоче провести переговори у Ватикані. Про це він заявив в інтерв'ю газеті la Repubblica.

Він переконаний, що ця зустріч необхідна, щоб припинити війну на Донбасі.

На питання, чи може Рим або Ватикан бути місцем переговорів, український лідер відповів: «Зустріч обов’язково відбудеться. Вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі та пройти увесь шлях до чесного й тривалого миру. Зрозуміло, що справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було. Це, безумовно, не сприяє конструктивним перемовинам. Тож мені здається, що зустріч, для початку, має відбутися на території, яка уособлює мир та діалог. Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Саме з цієї причини до Апостольської столиці часто в історії зверталися задля вирішення конфліктів між державами та розбудови мирного майбуття», – заявив Зеленський.

Український президент наголосив, що Ватикан відрізняється від інших світових гравців, адже він залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів. «Посередник з таким авторитетом може надати тієї впевненості, якої не вистачає нашим спробам домовитись», – додав він.

Зеленський підкреслив, що порядок денний зустрічі із Путіним ще залишається відкритим, а підготовкою зустрічі займається очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Яким має бути порядок денний на цих переговорах? Які саме кроки приведуть нас до миру? Де й коли ці кроки будуть погоджені? Це відкриті питання, і відповіді на них отримаємо, на мою думку, відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом Президента України та Адміністрацією Президента Росії. Зі свого боку я всі відповідні розпорядження щодо організації консультацій керівникові Офісу Андрію Єрмаку вже віддав», – зауважив Зеленський.

Тим часом, як раніше писав «Главком», президент Володимир Зеленський виступає за створення нового міжнародного формату переговорів щодо Донбасу. Він може бути паралельним нормандському і складатися з «потужних гравців».

На його думку, залучення інших країн може сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі.

У Кремлі вітають бажання президента України Володимира Зеленського провести переговори з російським колегою Володимиром Путіним, але виключають обговорення питання Донбасу.