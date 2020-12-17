Скандал на Балканах: Лаврову у Сараєві могли подарувати українську ікону, вивезену з Луганська

Зустріч президента одного з регіонів країни, автономної Республіки Сербської, Мілорада Додіка з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим

Зустріч президента одного з регіонів країни, автономної Республіки Сербської, Мілорада Додіка з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим

Місцеві видання також вказують на слова пана Додіка про те, що ікону знайшли в Луганську

У Боснії та Герцеговині спалахнув скандал після зустрічі президента одного з регіонів країни, автономної Республіки Сербської, Мілорада Додіка з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Пан Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська.

Як пишуть місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю української УРСР.

Місцеві видання також вказують на слова пана Додіка про те, що ікону знайшли в Луганську. Фотографії ікони та печаток опублікувала місцева інформаційна агенція SRNA.

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило владі країни офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила в Боснію й Герцеговину. Про це в коментарі ВВС News Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Також українська сторона очікує на зустріч з офіційними представниками МЗС БіГ. Зустріч має відбутися найближчими днями», – повідомив пан Ніколенко.

У МЗС пояснили, що українські дипломати дізнались про цю історію зі ЗМІ й побачили фото ікони з написами, які свідчать про її українське походження.

«Хочемо отримати роз'яснення, як ікона з'явилась на території БіГ та які обставини спонукали подарувати її російському міністру», – додав речник МЗС України.

Місцеві ЗМІ, які вказують, що отримали копію листа від українського МЗС боснійських дипломатів, цитують деякі його моменти.

Зокрема українські дипломати наголосили колегам, що Луганськ є «тимчасово окупованим Російською Федерацією», а тому приховування інформації про походження ікони буде «означати підтримку агресивної політики РФ проти України».

Як повідомляє портал BOSNA, міністерка закордонних країни Бішера Турковіч уже заявила, що на основі ноти прокуратура має розібратись, як українська власність опинилась у країні.

Нагадаємо, два члени президії Боснії й Герцеговини відмовилися зустрічатися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим через скандал із прапором та його компрометуючу заяву.

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