  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Скандал на Балканах: Лаврову у Сараєві могли подарувати українську ікону, вивезену з Луганська

    • Розсилка
    <span>Зустріч президента одного з регіонів країни, автономної Республіки Сербської, Мілорада Додіка з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим</span> - Скандал на Балканах: Лаврову у Сараєві могли подарувати українську ікону, вивезену з Луганська
    Зустріч президента одного з регіонів країни, автономної Республіки Сербської, Мілорада Додіка з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим
    Фото: відкриті джерела

    Місцеві видання також вказують на слова пана Додіка про те, що ікону знайшли в Луганську

    У Боснії та Герцеговині спалахнув скандал після зустрічі президента одного з регіонів країни, автономної Республіки Сербської, Мілорада Додіка з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Пан Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська.

    Як пишуть місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю української УРСР.

    Місцеві видання також вказують на слова пана Додіка про те, що ікону знайшли в Луганську. Фотографії ікони та печаток опублікувала місцева інформаційна агенція SRNA.

    .jpg_02

    Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило владі країни офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила в Боснію й Герцеговину. Про це в коментарі ВВС News Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

    «Також українська сторона очікує на зустріч з офіційними представниками МЗС БіГ. Зустріч має відбутися найближчими днями», – повідомив пан Ніколенко.

    У МЗС пояснили, що українські дипломати дізнались про цю історію зі ЗМІ й побачили фото ікони з написами, які свідчать про її українське походження.

    «Хочемо отримати роз'яснення, як ікона з'явилась на території БіГ та які обставини спонукали подарувати її російському міністру», – додав речник МЗС України.

    Місцеві ЗМІ, які вказують, що отримали копію листа від українського МЗС боснійських дипломатів, цитують деякі його моменти.

    Зокрема українські дипломати наголосили колегам, що Луганськ є «тимчасово окупованим Російською Федерацією», а тому приховування інформації про походження ікони буде «означати підтримку агресивної політики РФ проти України».

    Як повідомляє портал BOSNA, міністерка закордонних країни Бішера Турковіч уже заявила, що на основі ноти прокуратура має розібратись, як українська власність опинилась у країні.

    Нагадаємо, два члени президії Боснії й Герцеговини відмовилися зустрічатися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим через скандал із прапором та його компрометуючу заяву.

    Читайте також: Посол Наталія Задорожнюк: Російська пропаганда у Північній Македонії переконує, що в Україні хаос

    Теги: МЗС ЗМІ Сергій Лавров скандал Україна Боснія і Герцеговина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies