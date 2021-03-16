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    Легенда поп-музики Тіна Тернер попрощалася з фанатами

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    Тіна Тернер у прощальному фільмі зізналася, що хоче відпочити&nbsp; - Легенда поп-музики Тіна Тернер попрощалася з фанатами
    Тіна Тернер у прощальному фільмі зізналася, що хоче відпочити 
    Фото: Altitude Film Entertainment / Sk

    81-річна зірка заявила, що останні роки свого життя хоче провести далеко від публіки і камер

    Американська співачка і актриса Тіна Тернер попрощалася з фанатами в новому документальному фільмі про неї. Про це повідомляє The Sun з посиланням на картину від телеканалу Sky.

    У стрічці 81-річна виконавиця заявила, що останні роки свого життя хоче провести далеко від публіки і камер. Крім того, лауреатка восьми премій «Греммі» зізналася, що страждає від посттравматичного розладу через домашнє насильство, яке зазнала у шлюбі з першим чоловіком, музикантом Айком Тернером.

    Тіна Тернер з першим чоловіком Айком у 1960-х роках
    Тіна Тернер з першим чоловіком Айком у 1960-х роках

    Все змінилося, коли вона зустріла німецького продюсера звукозаписів Ервіна під час відвідування Європи. Їй було 46, а йому 30, але це була любов з першого погляду, хоча вони одружилися лише у 2013 році.

    Відомо, що в 2013 році поп-зірка перенесла інсульт, а через три роки після цього у неї діагностували рак кишечника. Через побічні ефекти знаменитість вдалася до гомеопатичних засобів, проте це лише погіршило її стан. Незабаром у Тернер розвинулася ниркова недостатність. Навесні 2017 роки їй пересадили нирку. Донором став її другий чоловік Ервін.

    Тіна Тернер із другим чоловіком Ервіном у 2005 році
    Тіна Тернер із другим чоловіком Ервіном у 2005 році

    У 2018 році повідомлялося про самогубство першого сина співачки. 59-річний Крейг Тернер застрелився в своєму будинку в Каліфорнії. Він працював агентом з нерухомості в долині Сан-Фернандо.

    Наразі Тіна проводить більшу частину часу у Швейцарії з чоловіком Ервіном, де вона живе постійно, відмовившись від громадянства США.

    Теги: США музика актриса чоловік співачка інсульт
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