Легенда поп-музики Тіна Тернер попрощалася з фанатами

81-річна зірка заявила, що останні роки свого життя хоче провести далеко від публіки і камер

Американська співачка і актриса Тіна Тернер попрощалася з фанатами в новому документальному фільмі про неї. Про це повідомляє The Sun з посиланням на картину від телеканалу Sky.

У стрічці 81-річна виконавиця заявила, що останні роки свого життя хоче провести далеко від публіки і камер. Крім того, лауреатка восьми премій «Греммі» зізналася, що страждає від посттравматичного розладу через домашнє насильство, яке зазнала у шлюбі з першим чоловіком, музикантом Айком Тернером.

Тіна Тернер з першим чоловіком Айком у 1960-х роках

Все змінилося, коли вона зустріла німецького продюсера звукозаписів Ервіна під час відвідування Європи. Їй було 46, а йому 30, але це була любов з першого погляду, хоча вони одружилися лише у 2013 році.

Відомо, що в 2013 році поп-зірка перенесла інсульт, а через три роки після цього у неї діагностували рак кишечника. Через побічні ефекти знаменитість вдалася до гомеопатичних засобів, проте це лише погіршило її стан. Незабаром у Тернер розвинулася ниркова недостатність. Навесні 2017 роки їй пересадили нирку. Донором став її другий чоловік Ервін.

Тіна Тернер із другим чоловіком Ервіном у 2005 році

У 2018 році повідомлялося про самогубство першого сина співачки. 59-річний Крейг Тернер застрелився в своєму будинку в Каліфорнії. Він працював агентом з нерухомості в долині Сан-Фернандо.

Наразі Тіна проводить більшу частину часу у Швейцарії з чоловіком Ервіном, де вона живе постійно, відмовившись від громадянства США.