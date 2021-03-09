У Криму українські музиканти записали реп на вірш Шевченка (відео)
Шевченко дуже цінував Гоголя за українські патріотичні твори
До 207-ої річниці кримська співачка Юлія Качула та український репер Міха заспівали вірш Шевченка «Гоголю» в жанрі репу для проєкту «Апокриф: Порепані вірші».
«Шевченко дуже цінував Гоголя за українські патріотичні твори, зокрема повість Тарас Бульба. За його сатиричне змалювання в «Ревізорі» й «Мертвих душах» прогнилої, деградуючої московської (від Московія) дійсності. Дякую, Тарасе, за орієнтир – створювати речі, щоби не росли, як богилова, покоління оглухлих та німих», – розповіли виконавці, представляючи пісню.
Нагадуємо, вірш Гоголю Тараса Шевченка лежить в основі пісні «За думою дума», яку виконував український оперний співак Борис Гмиря. Музику до пісні написав Яків Степовий.
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