Повернулась до Москви і залишилась без житла. У Максакової забрали елітну квартиру, подаровану батьком

Новий чоловік співачки, юрист Далхат Халаєв, у 2018 році шахрайським шляхом продав нерухомість дружини злочинцям

Оперну співачку і дружину вбитого у Києві російського політика Дениса Вороненкова Марію Максакову позбавили елітної квартири у Москві, яку їй подарував батько. Нерухомість вилучили як речовий доказ у кримінальній справі. Про це повідомляють російські ЗМІ

Нерухомість на Краснопресненській набережній у Москві артистці купив її батько, «щоб вона з дитиною мала щось за душею, якийсь недоторканий запас». За словами Максакової, він бачив, як його дочка впадає в «крайню залежність» від колишнього цивільного чоловіка Володимира Тюріна, і подарував їй апартаменти в «Москва-Сіті» вартістю 200 мільйонів рублів (понад 75 млн грн).

Новий чоловік співачки, юрист Далхат Халаєв, у 2018 році шахрайським шляхом продав нерухомість дружини злочинному угрупованню - братам Зурабу і Махмуду Мальсаговим. Суд став на сторону Максакової, однак при цьому постраждала вона сама.

За словами артистки, незважаючи на те, що у кожного з обвинувачених багато майна (кінотеатри, ресторани, комерційні площі), стягнення вирішили зробити з неї. «Слідчий Мурадов замість того, щоб заарештувати їхнє майно, вирішив заарештувати моє, грубо ігноруючи рішення судів і КПК. Тепер мене не пускають туди», - заявила Максакова. Співачка намагається привернути увагу до проблеми і домогтися справедливості, але, як каже артистка, ці двері для неї неприступні.

На початку року стало відомо, що дружина убитого в Києві російського ексдепутата Марія Максакова повернулася до Москви.

Колишній депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Марія Максакова виїхала до України в 2016 році разом із чоловіком Денисом Вороненковим, що раніше представляв у російському парламенті Комуністичну партію.

23 березня 2017 року в центрі Києва, на вулиці Пушкінській, на Дениса Вороненкова було здійснено збройний напад, унаслідок вогнепальних поранень він загинув на місці. Вороненков був убитий в помсту за те, що він і його дружина, дали правдиві свідчення про те, як готувалася анексія Криму та напад на Донбас, заявляв тоді радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також Марія Максакова говорила, що буде «до скону вдячна Україні», яка «визволила її з пащі Левіафана».