Леді Гага, Бейонсе і Каньє Уест стали лауреатами «Греммі»
Премію в номінації «Кращий сучасний християнський альбом» отримав репер Каньє Уест
Виконавиці Леді Гага і Бейонсе, а також репер Каньє Уест стали лауреатами американської музичної премії «Греммі».
Про це повідомляється на сайті премії.
Так, в ході 63-й церемонії співачка стала переможницею в номінаціях «Краще музичне відео» за кліп на пісню «Brown Skin Girl», а також в категорії «Краща пісня в жанрі R & B» за «Black Parade».
Крім того, вона перемогла в номінації «Краща реп-пісня», виконавши трек «Savage» з реп-виконавцем Megan Thee Stallion.
Всього Бейонсе тепер має 28 статуеток премії «Греммі», побивши рекорд кантрі-співачки Елісон Краусс. Найбільше число перемог у номінаціях на даний момент зафіксовано у диригента сера Георга Шолто, який отримав 31 перемогу в премії.
Леді Гага разом з Аріаною Гранде здобула перемогу в категорії «Кращий дует / групове виконання поп-музики» з піснею Rain On Me.
Премію в номінації «Кращий сучасний християнський альбом» отримав репер Каньє Уест з платівкою Jesus Is King.
Крім цього, премії в номінації «Краща пісня, написана для візуальних медіа» удостоїлася співачка Біллі Айліш за композицію No Time to Die - саундтрек до останнього фільму про Джеймса Бонда.
Виконавиця розділила перемогу зі своїм братом і музичним партнером Фіннеас О'Коннелл. Це перший випадок в історії премії, коли була відзначена музика до фільму, який ще не вийшов фільму.
Заключна частина бондіани, як очікується, вийде на великі екрани в жовтні 2021 року.
Церемонія нагородження переможців премії «Греммі», заснованої Академією звукозапису США, проходить в Лос-Анджелесі.
Раніше стало відомо, що премію за кращий ремікс отримав діджей і музичний продюсер з Казахстану Imanbek, повне ім'я якого Іманбек Зейкенов.