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    Леді Гага, Бейонсе і Каньє Уест стали лауреатами «Греммі»

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    Бейонсе оновила рекорд за кількістю перемог у номінаціях за всю історію премії &laquo;Греммі&raquo; серед жінок - Леді Гага, Бейонсе і Каньє Уест стали лауреатами «Греммі»
    Бейонсе оновила рекорд за кількістю перемог у номінаціях за всю історію премії «Греммі» серед жінок

    Премію в номінації «Кращий сучасний християнський альбом» отримав репер Каньє Уест

    Виконавиці Леді Гага і Бейонсе, а також репер Каньє Уест стали лауреатами американської музичної премії «Греммі».

    Про це повідомляється на сайті премії.

    Так, в ході 63-й церемонії співачка стала переможницею в номінаціях «Краще музичне відео» за кліп на пісню «Brown Skin Girl», а також в категорії «Краща пісня в жанрі R & B» за «Black Parade».

    Крім того, вона перемогла в номінації «Краща реп-пісня», виконавши трек «Savage» з реп-виконавцем Megan Thee Stallion.

    Всього Бейонсе тепер має 28 статуеток премії «Греммі», побивши рекорд кантрі-співачки Елісон Краусс. Найбільше число перемог у номінаціях на даний момент зафіксовано у диригента сера Георга Шолто, який отримав 31 перемогу в премії.

    Леді Гага разом з Аріаною Гранде здобула перемогу в категорії «Кращий дует / групове виконання поп-музики» з піснею Rain On Me.

    Премію в номінації «Кращий сучасний християнський альбом» отримав репер Каньє Уест з платівкою Jesus Is King.

    Крім цього, премії в номінації «Краща пісня, написана для візуальних медіа» удостоїлася співачка Біллі Айліш за композицію No Time to Die - саундтрек до останнього фільму про Джеймса Бонда.

    Виконавиця розділила перемогу зі своїм братом і музичним партнером Фіннеас О'Коннелл. Це перший випадок в історії премії, коли була відзначена музика до фільму, який ще не вийшов фільму.

    Заключна частина бондіани, як очікується, вийде на великі екрани в жовтні 2021 року.

    Церемонія нагородження переможців премії «Греммі», заснованої Академією звукозапису США, проходить в Лос-Анджелесі.

    Раніше стало відомо, що премію за кращий ремікс отримав діджей і музичний продюсер з Казахстану Imanbek, повне ім'я якого Іманбек Зейкенов.

    Теги: США музика рекорд премія співачка
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