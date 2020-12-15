Перша театральна сцена країни оголосила список прем’єр на 2021 рік

Сюжет про Сірано – один з найпопулярніших у світовому театрі та кіно

Театр Франка завершить свій ювілейний і карантинний рік зірковою прем’єрою з Олексієм Богдановичем та Євгеном Нищуком у головних ролях

23 та 24 грудня у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відбудеться прем’єра знаменитої п’єси класика французької драматургії Едмона Ростана «Сірано де Бержерак» у постановці режисера Юрія Одинокого.

У ролях - Олексій Богданович, Євген Нищук, Анжеліка Савченко, Олена Івасів-Фесуненко, Остап Ступка, Андрій Романій, Михайло Кукуюк, Олексій Зубков, Анатолій Гнатюк, Олександр Рудинский, Іван Шаран, Олександр Задніпровський, Дмитро Ступка та інші актори-франківці

«Постановка «Сірано» була запланована серед прем’єр нашого 100-го ювілейного театрального сезону, – розповідає «Главкому» художній керівник театру, народний артист України Михайло Захаревич. – І хоча коронавірус дещо порушив плани, все одно наприкінці 2020 року ця вистава вийде на глядача і, сподіваємось, зацікавить театралів. Адже історія життя такої яскравої харизматичної особистості, талановитого поета, відчайдушного дуелянта, філософа, бретера як де Бержерак протягом століть не сходить зі сцен світу. І не існує актора, який би не мріяв втілити на сцені яскравий образ, передати силу почуттів неймовірного кохання, лицарського поклоніння перед своєю Музою».

П’єса Ростана «Сірано де Бержерак» народилася 1897 року. Український переклад 1947 року здійснив Максим Рильський

Сюжет про Сірано – один з найпопулярніших у світовому театрі та кіно. Серед виконавців ролі Сірано (у різні епохи) – Григорій Гладій, Жерар Депардьє, Михайло Казаков, Олександр Домогаров, Георгій Тараторкін, Микола Боклан.

У прем’єрі франківців у головній ролі – народний артист України Олексій Богданович.

Театр імені Івана Франка за свою 100 літню історію вперше звертається до знаменитої п єси Ростана.

«Сірано де Бержерак» Едмона Ростана належить до тих класичних творів, ідея постановки яких час від часу виникає на театрі, зокрема і в нашому, – каже художній керівник театру Михайло Захаревич. – Пам’ятаю, багато років тому ця назва серед інших класичних п’єс бентежила творчу фантазію видатного українського режисера Сергія Володимировича Данченка, були ідеї поставити цю п’єсу і в інших наших режисерів. Але, мабуть, для кожної вистави настає свій час. І те, що саме сьогодні, в складний психологічно-емоційний період, який переживає суспільство, в нашому театрі народилася ідея втілити на сцені історію Краси, Поезії, Досконалості, Чуттєвості , мабуть, є певний знак. Знак того, що мистецтво володіє магнетичною силою, вселяє віру і дарує людям впевненість у прийдешній день».

За словами Захаревича, версія знаменитої п’єси, над якою працює режисер Юрій Одинокий, перенесе глядача до французького театру XVII століття, із його романтизмом часів Мольєра, Корнеля, Расіна… Паризького театру 1640 року. Із сильними пристрастями, вишуканістю і блискучою грою розуму.

Художній керівник театру Франка, народний артист України Михайло Захаревич

Вперше художній керівник Національного театру імені Івана Франка розповів саме «Главкому» про нові проєкти першої сцени Украіни вже у новому 2021 році.

«Сьогодні в нашому театрі тривають репетиції класичних творів Це драматична поема «Кассандра», яку присвячуємо 150-річчю від дня народженню Лесі Українки (над виставою працює режисер Давид Петросян). Розпочалася робота і над п’єсою видатного норвезького драматурга Генріка Ібсена «Пер Гюнт» (постановка Івана Уривського).

Ці прем’єри заплановані на першу половину 2021 року.

В цей же час триває підготовча робота над виставою за п’єсою Марка Кропивницького «На руїнах», постановку здійснить на Камерній сцені імені Сергія Данченка режисер Петро Ільченко.

Режисер Дмитро Чирипюк працює над інсценізацією роману «Кар’єра Никодима Дизми» класика польської літератури ХХ століття Тадеуша Доленги-Мостовича.

А головний режисер нашого театру Дмитро Богомазов готує інсценізацію роману «Велика гардеробна» за твором класика французької літератури 20 століття Ромена Гарі.