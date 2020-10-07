Лерос опублікував другу частину «розмов Тищенка і Комарницького»



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Нардеп стверджує, що на плівці записано розмову Дениса Комарницького з Миколою Тищенком

Записи нібито були зроблені співробітниками Служби безпеки

Народний депутат Гео Лерос опублікував нову частину розмов нібито депутата від Слуги народу Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького. Ролик із розмовами нардеп виклав на своєму YouTube-каналі.

Людина, яку колишній «слуга народу» називає Комарницьким, говорить нібито Тищенку, що їм «необхідна програма і щодо Дубінського, і щодо Лероса».

«Може я його десь обійму в ресторані. Просто обійму, щоб він яскраво-червоний став. Я його можу балончиком пофарбувати. Ну просто підійти там, балончиком. Можу зеленкою. Пам'ятаєте, всім подобалося зеленкою», – говорить нібито Комарницький, додавши, що готовий фільмувати свої дії на камеру. Він зазначає, що за це передбачений лише штраф розміром 17 000 грн, який він готовий заплатити.

За словами нібито Комарницького, він може організувати, щоб Дубінського і Лероса «взяли на хабарі», а другого він хоче «прикувати наручниками до авто і змусити бігти».

Також на записах розмов обговорюють журналіста Дениса Бігуса, програма якого випускала розслідування про Комарницького.

«Дивіться, я ще хочу попросити, хлопці подивіться, Бігуса зарядити точно ніяк не можна? Коль, подумай, так. Бл*ть, тобто акуратно так», – додав, як вважає Лерос, Комарницький.

За словами депутата, розмови були записані співробітниками Служби безпеки України.

Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.

Нещодавно Лерос заявив, що на нього готують напад колишній однопартієць і ексдепутат Київради.