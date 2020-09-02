Гео Лерос: Єрмак передавав погрози, що мені п…ц

Гео Лерос фото: censor.net

«Зеленський обдурив і своїх депутатів, і виборців»

У «слуг народу» – чергова пробоїна. Із фракції виключено нардепа Гео Лероса. Останньою краплею став його виступ з парламентської трибуни у вівторок, під час якого він назвав президента Володимира Зеленського «порожнім місцем в історії», який здав країну в оренду олігархам та розвів корупцію та кумівство при призначенні на посади. На думку Гео Лероса, до наступної весни Зеленський в президентському кріслі може і не досидіти. Реакція фракції була миттєвою: прямо в залі було зібрано підписи і Лероса вигнали. Хоча депутатський мандат він збереже як позафракційний. Нардеп заявив, що його виключення зі «Слуги народу» вимагав особисто президент, на що глава держави відповів, що в нього нема ніякої реакції на «хабарників та зрадників».

Власне, великого подиву факт вигнання Лероса з фракції правлячої партії не викликав. Він давно вже вів особисту війну з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Саме Гео Лерос оприлюднив скандальні плівки, на яких брат голови Офісу Денис Єрмак веде перемовини щодо призначення на ті чи інші посади. Після цього Зеленський прямо назвав Лероса «аферистом», стало зрозуміло, що в «Слузі народу» такому депутату не вижити.

Проте виключення із фракції бунтар спровокував лише тоді, коли зачепив особисто персону президента. Передувала цьому заведена проти Лероса справа щодо несплати податків та підпал його мерседеса, який згорів вщент. Такий ланцюжок подій робить з депутата-правдоруба жертву, хоча колишні його соратники по фракції натякають, що свою активність він проявляє не за просто так. За цим «сміливцем» стоять дуже впливові особи.

Що стало приводом для вашого випаду безпосередньо на адресу глави держави? Справа проти вас, підпал авто, виступ Зеленського на з’їзді, де він розповідав про мікробів, які прижилися в здоровому організмі партії?

Для президента це вже не вперше – ображати людей направо-наліво. Ця людина абсолютно не відповідає рівню посади, на якій знаходиться, коли дозволяє собі так висловлюватись. Я неодноразово намагався зустрітись із президентом, але коли фракція з ним зустрічалася, я був єдиним народним депутатом, якого викреслили зі списку. Я хотів озвучити це все йому в обличчя по-чоловічому, але оскільки мені не надали такої можливості, довелося робити це з трибуни парламенту. Одразу подзвонили Арахамії, він почав бігати по залу, аби запустити процес мого виключення.

Але багато «слуг» після цього написали пости на вашу підтримку.

Так, низка депутатів не підписувались під цим – з тих, що я знаю, Борис Радуцький, Сергій Бабак, Данило Гетьманцев.

Прессекретарка президента Юлія Мендель та народний депутат Гео Лерос

«Зеленський веде країну в неправильному напрямку»

Зі слів Арахамії, весь цей час, умовно кажучи, вас терпіли у фракції попри те, що «дебоширити» ви почали давно. А ви себе наскільки комфортно почували за таких обставин, коли фактично були «білою вороною»?

Арахамія – брехун, час від часц він працює як генератор випадкових заяв. В середу зранку він зробив заяву, що ніби бачив заздалегідь якийсь текст мого виступу. Але потім він вибачився переді мною, сказав, що ніяких текстів не бачив, а просто здогадувався про градус, з яким я буду говорити. Це тільки доводить, що Арахамія вводить людей в оману і робить будь-які заяви, аби задовольнити Офіс президента.

А у фракції я почував себе абсолютно комфортно. Більш того, більшість депутатів мене підтримують і сьогодні підходили, зокрема, голови комітетів, і казали, що повністю розділяють мою позицію.

Яку саме позицію, вибачте? Що «президент – порожнє місце»?

Зеленський веде країну в неправильному напрямку. Він обдурив і своїх депутатів, і виборців. Всі депутати бачать, як зливаються регіони на виборах, як люди Калєтніка (Ігор Калєтнік –голова митниці та перший віце-спікер часів президентства Януковича – «Главком») призначаються поза конкурсами, як відбуваються співбесіди на посади в Кабінеті міністрів.

Але монобільшість при цьому досі існує.

На мене вже відкрито кілька кримінальних справ. Звісно, багато хто боїться. В Офісу президента Зеленського вся повнота влади: один дзвінок голові СБУ чи генпрокурору – все, починаються розслідування та переслідування. Будь-яка людина такого не хоче.

Один ви такий безстрашний?

На мене ж не перша кримінальна справа, нехай відкривають ще. Мене намагалися налякати тим, що машину підпалили, але я не буду зупинятись на цьому.

Ви вже зрозуміли, хто вам її підпалив?

Йде слідство, можу тільки здогадуватись, що сліди ведуть до Офісу президента.

Вам чи вашим родичам надходять якісь погрози?

Єрмак передавав погрози через народних депутатів, знайомих, що мені п…ц, бо я догрався і є його кровним ворогом.

А коли у вас почався такий жорсткий конфлікт з Єрмаком? Коли він посунув Богдана з посади голови Офісу президента та створив Консультативну раду щодо Донбасу?

Так, коли він взяв на себе повноваження приймати рішення за Україну, хоча його ніхто не делегував. Голова Офісу президента – це не посадова особа, а канцеляр. Сідати за один стіл перемовин з терористами для Єрмака – нормально, а для мене – ні.

Гео Лерос (фото: censor.net)

«Я звертатимусь до Європейського суду з прав людини»

Коли ви кажете, що Зеленський не виправдав сподівань, всіх обдурив і так далі, ви вважаєте, що він був дезінформований оточенням, що його помістили у теплу ванну, з якої він нічого не бачить?

Я до останнього сподівався, що президент знаходиться в інформаційному вакуумі, в якому його тримає Єрмак. Але президент приймає рішення і повністю відповідає за те, що відбувається в країні – за переслідування активістів, напади на інші політичні організації. Коли він заявив, що Лерос – зрадник і хабарник, я одразу написав заяву до Національної поліції з проханням відкрити кримінальну справу за фактом дачі мною чи мені хабаря. Хай президент відповідає за свої слова. А то він у нас перетворився на якусь бабусю, яка сидить під будинком і на всіх і на все намовляє. Але вища посадова особа не може собі дозволити такого робити. Після таких виступів ті кримінальні справи, які відкриваються проти мене, виглядають як політичне переслідування. Я буду звертатися до Європейського суду з прав людини, наводити ці факти, і президент відповідатиме за те, що говорить.

Ваші колеги з колишньої фракції, і не тільки, впевнені, що за вашою гіперактивністю проти Єрмака, а тепер проти Зеленського, має стояти хтось впливовий. Ну, не могли ви «плівки Єрмака» знайти посеред вулиці.

Колись вважалося, що за мною стоїть Коломойський, але я повністю заблокований на його телеканалі. Колись казали, що за мною стоїть Ахметов, але коли я продемонстрував факти корупції, як в інтересах ДТЕК знищується атомна енергетика, питання відпали. Із якимись забудовниками схожа історія. Звісно, у нас суспільство звикло, що за політиками завжди хтось стоїть, допомагає чи ще щось. У мене ж відкрите все моє коло спілкування. Ви що, гадаєте, що у СБУ не було можливості проаналізувати мої пересування та зустрічі по моєму мобільному телефону? Якби була хоч якась інформація, її б вже дали.

Тим не менш, ви використовуєте закордонний телефонний номер.

Цей номер в мене ще з минулого вересня, тобто вже більше року. Він не з’явився раптом.

Ви кажете, що будете продовжувати боротьбу з режимом. Ви залишитесь вовком-одинаком чи доєднаєтеся до якоїсь іншої сили? Хто, власне, ваші соратники по боротьбі?

На цей момент я не бачу в парламенті жодної політичної сили, до якої я ідеологічно готовий доєднатись. Боротьба будується не з мас, а з людей. І коли люди починають відкрито говорити про проблеми, до них самих починають приєднуватись інші.

Павло Вуєць, «Главком»