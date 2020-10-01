Поліція перевіряє інформацію щодо підготовки нападу на нардепа Лероса



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Гео Лерос заявив, що напад на нього готують колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і народний депутат Микола Тищенко

Правоохоронці наразі проводять перевірку

Національна поліція України проводить перевірку за фактом заяви народного депутата Гео Лероса щодо погрози насильством щодо державного діяча.

Про це в коментарі УП заявив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

«У результаті моніторингу ЗМІ за фактом заяви народного депутата Головним слідчим управління Нацполіції внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 346 ККУ. Проводиться перевірка», – сказав Тракало.

Нагадаємо, народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає «смотрящим» у Києві, готують на нього напад.

Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».