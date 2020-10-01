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    Політика

    Поліція перевіряє інформацію щодо підготовки нападу на нардепа Лероса

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    <p>Гео Лерос заявив, що напад на нього готують колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і&nbsp;народний депутат Микола Тищенко</p> - Поліція перевіряє інформацію щодо підготовки нападу на нардепа Лероса

    Гео Лерос заявив, що напад на нього готують колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і народний депутат Микола Тищенко

    Правоохоронці наразі проводять перевірку

    Національна поліція України проводить перевірку за фактом заяви народного депутата Гео Лероса щодо погрози насильством щодо державного діяча.

    Про це в коментарі УП заявив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

    «У результаті моніторингу ЗМІ за фактом заяви народного депутата Головним слідчим управління Нацполіції внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 346 ККУ. Проводиться перевірка», – сказав Тракало.

    Нагадаємо, народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає «смотрящим» у Києві, готують на нього напад.

    Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

    Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».

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